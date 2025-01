Na rynku filmowym nie brakuje produkcji romantycznych, ale teraz coraz częściej są doceniane filmy o silnych i niezależnych kobietach, które podejmują odważne decyzje, by walczyć o swoje marzenia — stojąc naprzeciw wszystkim oczekiwaniom, które narzuciło im społeczeństwo. Oto filmy, które świetnie się sprawdzą na zimowy wieczór dla singli — śmieszą, wzruszają, budują pewność siebie, a przede wszystkim pokazują, że o prawdziwą miłość nie trzeba walczyć i udowadniają, że najważniejszy związek to ten, jaki tworzymy sami ze sobą! Jeden z nich z pewnością odmieni Wasze postrzeganie życia.

Idealne filmy dla singli na wieczór — komedie romantyczne

Jak stracić chłopaka w 10 dni (2003)

Choć jesteśmy singlami, to nie oznacza, że nie lubimy filmów romantycznych z nutką komedii, a więc zacznijmy od filmu, który z pewnością wielu z nas zna i który przedstawia lekkie i zabawne podejście do związków. Niemniej jednak ciężko jest się od niego oderwać nawet jeżeli ogląda się go już kolejny raz z rzędu, a mowa o filmie "Jak stracić chłopaka w 10 dni" z 2003 roku. Jest to niemiecko-amerykańska komedia romantyczna z 2003 roku w reżyserii Donalda Petriego, zrealizowana na podstawie książki Michele Alexander i Jeannie Long.

Andie Anderson (Kate Hudson) jest ambitną dziennikarką magazynu "Composure". Otrzymuje zadanie napisania artykułu na temat typowych błędów popełnianych przez kobiety w związkach, które odstraszają mężczyzn. Aby zebrać materiał, postanawia znaleźć mężczyznę, rozkochać go w sobie, a następnie, poprzez celowe popełnianie tych błędów, sprawić, by ją porzucił – wszystko w ciągu 10 dni.

W tym samym czasie Benjamin Barry (Matthew McConaughey), pracownik agencji reklamowej, zakłada się ze swoim szefem, że w ciągu 10 dni rozkocha w sobie dowolną kobietę. Stawką jest awans i możliwość prowadzenia kampanii diamentów. Los sprawia, że wybiera Andie jako obiekt swojego zakładu. Oboje nie są świadomi wzajemnych intencji, co prowadzi do serii zabawnych i nieprzewidzianych sytuacji.

2. Dziennik Bridget Jones (2001) (2004) (2016) (2025)

Nie moglibyśmy nie wspomnieć o klasyce dla singli, czyli brytyjskiej komedii romantycznej "Dziennik Bridget Jones", który doczekał się już 3 części, a premiera 4 odbędzie się 14 lutego. Film opowiada historię 32-letniej Bridget Jones (Renée Zellweger), samotnej kobiety z Londynu, która postanawia wziąć swoje życie w garść, prowadząc intymny dziennik. Stara się poprawić swoje nawyki i znaleźć prawdziwą miłość. Jej uwagę przyciągają dwaj mężczyźni: jej szef, czarujący, ale nieco nieodpowiedzialny Daniel Cleaver (Hugh Grant), oraz poważny i nieco sztywny prawnik Mark Darcy (Colin Firth). Bridget balansuje między nimi, próbując odnaleźć szczęście i zrozumieć, czego naprawdę pragnie w życiu.

Choć film o słynnej Bridget Jones już na zawsze zapisał się w historii kina, to jednak widzowie mają o nim różne zdanie. Jedni twierdzą, że główna bohaterka za bardzo skupiała się na swojej wadze i znalezieniu idealnego faceta, a drudzy pokochali ją za jej niezdarność i ducha walki.

Obejrzałam ten film zaraz po premierze w kinie i dopiero dzisiaj, i trochę żałuję, że nie wróciłam do niego wcześniej. To całkiem zabawne i urocze. Teraz gdy jestem starsza, rozumiem podobieństwa między tym filmem a ''Dumą i uprzedzeniem''. Zdecydowanie pomaga fakt, że Colin Firth jest zarówno panem Darcy’m, jak i Markiem Darcy’m. Jednak niektóre rzeczy nie zestarzały się dobrze. Flirtowanie szefa Bridget z nią byłoby teraz poważnym problemem kadrowym. A jej waga nie byłaby postrzegana jako coś złego. Ale film był uroczy, miał kilka wzruszających momentów i był naprawdę przyjemny – pisze jedna z internautek na forum o filmie.

Filmy dla singli — o ambicjach i duchu walki

3. Diabeł ubiera się u Prady (2006)

Film opowiada historię Andrei "Andy" Sachs (Anne Hathaway), świeżo upieczonej absolwentki dziennikarstwa, która podejmuje pracę jako asystentka Mirandy Priestly (Meryl Streep), wpływowej i wymagającej redaktor naczelnej prestiżowego magazynu mody "Runway". Początkowo Andy nie interesuje się modą, ale z czasem zaczyna dostosowywać się do wymagań branży, co wpływa na jej życie osobiste i zawodowe.

Film zdobył dwie nominacje do Oscara w 2006 roku, w tym jedną dla Meryl Streep za "Najlepszą aktorkę", natomiast na rozdaniu Złotych Globów ta sama aktorka mogła pochwalić się już statuetką za swoją wspaniałą grę aktorską.

Myślę, że to jeden z najbardziej inspirujących filmów, jakie kiedykolwiek widziałam, muszę go obejrzeć jeszcze raz. Poczułam się bardzo utożsamiony z rolą Anne Hathaway i przez sekundę miałem wrażenie, że film opowiada o moim życiu. Myślę, że każda dziewczyna powinna to obejrzeć, bo warto – napisała jedna z internautek.

4. Małe kobietki (2019)

Jest to dramat w reżyserii Grety Gerwig, oparty na powieści Louisy May Alcott. Film przedstawia historię czterech sióstr March: niezależnej Jo (Saoirse Ronan), rodzinnej Meg (Emma Watson), artystycznej Amy (Florence Pugh) i cichej Beth (Eliza Scanlen). Siostry dorastają w czasach wojny secesyjnej, odkrywając swoje pasje i radząc sobie z wyzwaniami dorosłości. W ich życiu ważną rolę odgrywa przyjaciel Laurie (Timothée Chalamet) oraz matka, Marmee (Laura Dern).

Trzeba podkreślić, że produkcja otrzymały niezwykle pozytywne recenzje. Film doceniono za mistrzowską adaptację klasycznej powieści, wybitną grę aktorską, innowacyjną narrację i reżyserię oraz piękne zdjęcia i kostiumy z epoki. Film "Małe kobietki" porusza tak ważne tematy jak siła rodzinny, prawo do własnych wyborów czy niezależność, a co najważniejsze udowadnia, że klasyczna literatura może przemówić do młodego pokolenia.

''Małe kobietki'' (2019) to prawdziwy skarb kina, który chwyta za serce i duszę widza. Pod mistrzowską reżyserią Grety Gerwig adaptacja klasycznej powieści Louisy May Alcott zachwyca wciągającą narracją, wyjątkowymi kreacjami aktorskimi i współczesnym podejściem, które szanuje tradycję, co czyni go filmem obowiązkowym dla miłośników kina i literatury – pisze jeden z internautów.

Filmy dla singli — o silnych i niezależnych kobietach

5. "Wonder Woman"

To amerykański film akcji z 2017 roku w reżyserii Patty Jenkins, oparty na komiksach DC Comics. Film opowiada historię Diany (Gal Gadot), księżniczki Amazonek, wychowanej na odizolowanej wyspie Themyscira. Jej życie zmienia się, gdy amerykański pilot Steve Trevor (Chris Pine) rozbija się w pobliżu wyspy i informuje o trwającej I wojnie światowej. Przekonana, że za konfliktem stoi bóg wojny Ares, Diana opuszcza dom, by położyć kres wojnie i odkryć swoje prawdziwe przeznaczenie jako Wonder Woman.

Film spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno krytyków, jak i widzów, chwalących jego fabułę, efekty specjalne oraz kreacje aktorskie, szczególnie głównej bohaterki Gal Gadot. Krytycy zwrócili również uwagę na połączenie akcji, humoru i dramatyzmu, który był strzałem w dziesiątkę. Każda silna kobieta niebojąca się podejmować własnych decyzji, powinna chociaż raz zobaczyć ten film!

6. Kwiat Pustyni

Przyszedł czas na perełkę wśród tych wszystkich filmów. Produkcji dzięki, której nie tylko spojrzysz na swoje życie singielki inaczej, ale również zrozumiesz, że w życiu najważniejsza jest miłość do samego siebie. Film "Kwiat pustyni" opowiada o somalijskiej dziewczynce, która w wieku zaledwie 3 lat została poddana obrzezaniu, a gdy miała 10 lat została sprzedana człowiekowi, za którego miała wyjść za mąż. Na szczęście dziewczynce udaje się uciec, a los stawia na jej drodze ludzi, którzy pomogą jej stać się supermodelką. To nie tylko film, ale prawdziwa historia Waris Dirie, która sama napisała swoją autobiografię. Książka nie tylko stała się bestsellerem, ale również inspiracją do nakręcenia filmu.

Ten film był z pewnością niezwykły, to piękna historia. Ale też bardzo wzruszający. Nie znudziło mi się płakać, bo poza kilkoma mocnymi obrazami, była to rzeczywistość, przez którą przechodzą ludzie w Somalii lub nie. Ale tak naprawdę ta historia jest bardzo dobra, ponieważ jest także siłą dla każdej kobiety. Fakt, że jesteśmy kobietami, ma nasz wewnętrzny głos i pokazuje społeczeństwu, jakie znaczenie mają kobiety

Piękny! Film uświadamiający poważny problem humanitarny, okrucieństwo, które niestety wciąż popełniane jest w wielu krajach na świecie na kobietach.Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest okropne, nieludzkie i należy z nim walczyć, dopóki nie przestanie ono istnieć. – piszą internauci.

A Ty, na jaki film się zdecydujesz?

