Matt zdobył popularność dzięki udziałowi w miłosnym hitcie TVN7 i choć od tego momentu minęło już trochę czasu, on sam nie daje o sobie zapomnieć. Uczestnik show skupia się na rozwijaniu swojej kariery muzycznej i trzeba przyznać, że całkiem dobrze mu idzie. Jednak ostatnio największe zaskoczenie zrobiło jego zdjęcie z sesji ślubnej. Czy to oznacza, że Matt stanął na ślubnym kobiercu? O wszystkim nam opowiedział!

Matt z "Hotel Paradise" pochwalił się ślubną sesją zdjęciową

Mateusz Szek znany również jako Matt Palmer to uczestnik 1. edycji "Hotelu Paradise". W programie był w parze z Anią i choć nie było między nimi relacji romantycznej to i tak odpadli dopiero przed finałem. Od tego czasu Matt postawił na karierę muzyczną i na swoim koncie ma już sporo hitowych utworów, m.in. "Jesteśmy wolni" czy "Była piękna", która ma ponad 40 milionów wyświetleń na YouTubie. Program "Hotel Paradise" otworzył uczestnikowi drzwi do kariery, a on sam świetnie wiedział, jak wykorzystać swoją szansę. Jak zaczęła się jego przygoda z muzyką? Zapytaliśmy!

Muzyka zawsze gościła w moim życiu przez mojego tatę, ponieważ grał on na instrumentach i śpiewał. Wiem, że chciał zaszczepić mi miłość do muzyki już od małego, ale w tamtym momencie mojego życia, ja chciałem być sportowcem. Dopiero w wieku 28 lat coś się zmieniło. Moja przygoda z muzyką zaczęła się po programie ''Hotel Paradise''. Podczas pandemii popularne było ''hot 16 challenge''. w którym brali udział artyści. Ja również nagrałem swoje ''hot 16'' i tak zakochałem się w procesie tworzenia muzyki i tak do dziś tworzę, gram koncerty i dalej się rozwijam jako artysta — zdradził Matt.

Na Instagramie Matta pojawiły się zdjęcia ze ślubnej sesji zdjęciowej. Jak się okazuje, uczestnik show nie stanął na ślubnym kobiercu ze swoją ukochaną, tylko postanowił nagrać teledysk w klimacie weselnym do swojego nowego utworu "Będę Twym Aniołem".

Zbliża się lato, jest to czas wesel i ślubów, a moja wizja była prosta, chciałem stworzyć z piosenki zespołu Sumptuastic - ''Kołysanka'' utwór, który będzie grany na wszystkich weselach w całej Polsce. Tak właśnie powstało ''Będę Twym Aniołem'' — dodał.

Premiera utworu odbędzie się już 16 maja, fani Matta już nie mogą się doczekać jego nowego kawałka. A jak wygląda kwestia sercowa muzyka? Okazuje się, że on sam ze ślubem woli jeszcze trochę poczekać.

Obecnie czuje, że nie mam czasu na poważne relacje i chciałbym się skupić na karierze muzycznej. Związek to poświęcenie, a na obecnym etapie mojego życia poświęcam bardzo dużo czasu na rozwój osobisty pod względem muzycznym. Kim jest kobieta z teledysku? W teledysku wzięła udział zaprzyjaźniona modelka o imieniu Paulina — przyznał Matt.

