Matt Dusk na Sopot Top of the Top Festival 2013

Matt Dusk jest jednym z popularniejszych wokalistów popowo-jazzowych na świecie. Kanadyjczyk podbił serca słuchaczy ciepłą barwą głosu i swingującymi melodiami. Artysta pojawił się na scenie podczas pierwszego dnia Sopot Top of the Top Festival.

Artysta w Operze Leśnej przy akompaniamencie orkiestry Tomasza Szymusia zaśpiewał jeden ze swoich największych przebojów "Good News" oraz pojawił się w duecie z Edytą Górniak, aby wspólnie wykonać cover piosenki Franka Sinatry. Gdy oboje pojawili się na scenie w amfiteatrze zapanowała magiczna atmosfera. Gwiazdy wykonały również romantyczny taniec.

Nam podczas konferencji prasowej festiwalu udał się podpytać Matta, o to, jak mu się współpracowało z Edytą.

- To dobra historia. Właśnie skończyłem swoją płytę i było tam dużo romantycznych piosenek, więc stwierdziłem, że fajnie byłoby nagrać duet z wokalistką. Album miał być też wydany w Polsce i zacząłem się zastanawiać, kogo mogę poprosić o taki duet i moja żona doradziła mi Edytę Górniak. Pomyślałem, że to niemożliwe, ale napisałem list i ona odpowiedziała na niego pozytywnie, w co nie mogłem uwierzyć. Przyleciała do mnie do Kanady, gdzie omówiliśmy pomysły na utwór. Gdy wróciła do Polski dograliśmy wokale i wymieniliśmy je przez Internet - opowiedział Dusk w rozmowie z AfterParty.pl