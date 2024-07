Mateusz Ziółko już kilka razy brał udział w programach talent show. Dobiera udział w trzeciej edycji "The Voice of Poland" okazał się szczęśliwy. Wokalista został zwycięzcą muzycznego widowiska i podpisał kontrakt z wytwórnią na wydanie debiutanckiej płyty.

Podczas ostatniej rundy finału "The Voice" Mateusz przy fortepianie wykonał premierowo swój debiutancki singiel. Słowa i muzykę do utworu "How To Win" napisał sam. Piosenka jest przyjemną dla ucha balladą o lekkim rockowym zacięciu. W takiej stylistyce Ziółko czuje się najlepiej. Kto oglądał program ten wie doskonale jakie brzmienia są mu najbliższe.

Jak oceniacie kompozycję wokalisty. Ma potencjał na przebój?

Finał "The Voice 3":