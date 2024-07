Mateusz Ziółko wygrał The Voice of Poland 3

1 z 8

Dziś wieczorem zakończyła się trzecia edycja "The Voice of Poland". Zwycięzcą show został Mateusz Ziółko. Wokalista z drużyny Marii Sadowskiej swoich sił próbował już w "Mam Talent" i "Must Be the Music", jednak dopiero widzowie TVP dostrzegli w nim kolejną gwiazdę polskiej sceny muzycznej, która już niedługo nagra debiutancką płytę.

