Za nami 5. edycja "The Voice Senior", gdzie poznaliśmy uzdolnionych emerytów z Polski. Kto tym razem okazał się najpiękniejszym głosem? Podczas finału nie brakowało wzruszeń ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Który z trenerów święci dziś triumf wraz ze swoim podopiecznym?

W finałowym koncercie mieliśmy przyjemność słuchać występów aż ośmiu uzdolnionych seniorów, po dwóch z czterech drużyn pod przewodnictwem: Alicji Węgorzewskiej, Maryli Rodowicz, Haliny Frąckowiak i Tomasza Szczepanika. Wystąpili: Tadeusz Talarek, Małgorzata Kraszkiewicz, Róża Frąckiewicz, Regina Rosłaniec Bavcevic, Roman Wojciechowski, Lucyna Mazur, Piotr Salata i Wojciech Kwiatkowski. Kto wygrał program?

Do wielkiego finału dostali się Tadeusz Talarek z drużyny Alicji Węgorzewskiej, Piotr Salata z drużyny Tomasza Szczepanika, Regina Rosłaniec Bavcevic z drużyny Haliny Frąckowiak i Roman Wojciechowski z drużyny Maryli Rodowicz.

"The Voice Senior" wygrała Regina Rosłaniec Bavcevic. Uczestniczka popłakała się na scenie:

Ogromne gratulacje!

Co wiadomo o Reginie Rosłaniec Bavcevic?

Już jako dziecko wykazywała niezwykłą wrażliwość muzyczną. Jej pierwszym mikrofonem był kabel od żelazka. Inspiracją do podążania za muzycznymi marzeniami była starsza siostra, uczęszczająca już do szkoły muzycznej. Regina, nie chcąc zostać w tyle, również zapisała się na naukę, wybierając klasę skrzypiec. Jednak jej wyjątkowo wrażliwy słuch sprawiał, że musiała ćwiczyć z watą w uszach. Jej talent szybko został dostrzeżony podczas konkursu piosenki studenckiej w Krakowie, gdzie zachwyciła takie osobistości jak Wojciech Młynarski i Marek Grechuta. To otworzyło przed nią drzwi do międzynarodowej kariery! Regina otrzymała kontrakt w Jugosławii, gdzie zaczęła śpiewać w hotelach. Życie zawodowe i osobiste zmieniło się diametralnie, gdy na jednym z występów w Splicie poznała Josko, Chorwata, który stał się miłością jej życia. Z miłości do niego przeniosła się do Chorwacji, gdzie mieszka i tworzy już prawie 40 lat. Przez ostatni czas, z różnych względów osobistych, Regina musiała zrobić przerwę w swojej muzycznej aktywności. Teraz, dzięki „The Voice Senior”, dokonuje triumfalnego powrotu na scenę.

