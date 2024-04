Dzięki "The Voice Kids" wielką karierę zrobiły Roksana Węgiel, Viki Gabor i Sara James. Dziś poznaliśmy już 7. zwycięzcę muzycznego talent show dla dzieci. Kto zdobył nagrodę główną w wysokości 50 tysięcy złotych i mocnym krokiem wkroczył do show-biznesu?

Reklama

Michell Siwak wygrała "The Voice Kids 7"

Oto skład wielkiego finału "The Voice Kids 7": Milena Gajek, Nikodem Pajączek oraz Wiktoria Szeflińska z drużyny Tomsona i Barona, Marysia Stefanowska, Mateusz Pierożek i Ola Antoniak z teamu Cleo oraz Helenka Zaciewska, Marta Porris Zalewska oraz Michell Siwak z ekipy Nataszy Urbańskiej.

W 7. edycji "The Voice Kids" przewidziane są aż trzy nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca kolejno w wysokości 50 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych i 20 tysięcy złotych. Wiadomo już w czyje ręce trafiły. Do ścisłego finału przeszli Ola Antonika z drużyny Cleo, Nikodem Pajączek z drużyny Tomsona i Barona oraz Michell Siwak z drużyny Nataszy Urbańskiej.

W ścisłym finale uczestnicy mieli okazję wystąpić ze swoimi trenerami. Nikodem z Tomsonem i Baronem zaśpiewali "Nic do stracenia" z repertuaru Mroza. Z kolei Ola i Cleo zaśpiewały "Valerie" z repertuaru Amy Winehouse. Michell i Natasza Urbański wykonały "Runnin' (Lose It All)" z repertuaru Naughty Boy ft. Beyonce. Finaliśc potem jeszcze raz wystąpili solo. Ostatecznie Michell Siwak wygrała "The Voice Kids 7". Dziewczynka popłakała się na scenie.

East News Artur Zawadzki/REPORTER

To również wielki sukces Nataszy Urbańskiej, dla której był to debiut w roli trenerki w "The Voice Kids". Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno Nikodem Pajączek i Ola Antoniak. Ogromne gratulacje!

Zobacz także

Jan Bogacz TVP

Michell Siwak w finałowej części "The Voice Kids 7" wykonała także piosenkę z repertuaru Edyty Górniak pt. "Litania". Jej wykonanie sprawiło, że jurorzy mieli ciary.

Twoja skala się nie kończy

Cała się trzęsę - mówiła Natasza Urbańska.

Zachwyceni Michell Siwak z "The Voice Kids" byli również widzowie:

WSPANIAŁA WOKALISTKA! Cudowny głos i ogromny talent! Powodzenia

Michell mega - skala głosu WOW, Marta też była zjawiskowa i na pewno o niej usłyszymy.

Dar od Boga!!!

Aż mnie ciary przeszły, wspaniała

Reklama

Zobacz także: Jurorzy doprowadzili 13-latka do łez w "The Voice Kids". "Czekamy na ciebie dobre 6 lat"



Jan Bogacz TVP

Jan Bogacz TVP