Mateusz Maga jest ostatnio na językach wszystkich. Model o androgenicznej urodzie wywołał mnóstwo kontrowersji swoim udziałem w "Top Model". Jego dziewczęca uroda i trudny charakter spotkały się z wielką krytyką ze strony internautów. Model na szczęście wraca do formy. Niedawno zaczął szukać mieszkania w Warszawie. Przypomnijmy: Maga szuka mieszkania w Warszawie. Zamieszka z finalistą Top Model

Co jakiś czas Mateusz na swoim Facebooku dzieli się przemyśleniami na temat udziału w show TVN. Tym razem nie są one zbyt optymistyczne. Maga ma żal do innej uczestniczki, Marty Sędzickiej, za to, że cieszyła się z jego porażki w programie. Sam przyznaje, że nigdy nie myślał o nikim źle, co też radzi swoim fanom:

Jest mi przykro, że dla Marty z TM moja eliminacja była najlepszą rzeczą jaka się wydarzyła podczas panelu. Oczywiście, zgadzam się z tym, iż Marta będąc modelką, mając doświadczenie pracy w tej branży radziła sobie świetnie w poszczególnych konkurencjach i sesjach zdjęciowych. Niektórym ludziom ogromnie zależy, żeby wyrazić swoją złość...sam nigdy nie powiedziałem i nawet nie pomyślałem złego słowa o żadnym z uczestników, a nieustannie byliśmy nagrywani. Dla mnie najważniejsze nie było to do jakiego etapu dotrwam w programie Top Model TVN, a to jak jestem odbierany... co często negatywnie na mnie wpływało. Uważam, że niezależnie od tego w czym uczestniczymy - nie można kierować się zasadą ''''po trupach do celu...'''' - niestety dla niektórych stanowi to podstawę w działaniu. Być może takie postępowanie jest skuteczne w osiągnięciu celu, ale na trwale pozostawia i kształtuje postrzeganie danej osoby. - pisze model (pis. oryginalna)

