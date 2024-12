Już za kilka tygodni rozpocznie się kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Póki co Polsat ujawnia stopniowo jej uczestników, co odbija się niemałym echem w mediach. Do tej pory jednak wszystkie nazwiska wzbudzały raczej zachwyt wśród internautów, ale czyżby teraz miało być inaczej? Niedzielnym porankiem poznaliśmy kolejną gwiazdę, która zawalczy o Kryształową Kulę!

Polsat ujawnił nową uczestniczkę 16. edycji "Tańca z gwiazdami"

Do nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zostało jeszcze trochę czasu, ale Polsat już odkrywa karty, przedstawiając nam jej uczestników. Do tej pory ujawniono, że na parkiecie swoich sił spróbują: Blanka i Adrianna Borek, z kolei jako tancerki powrócą Lenka Klimentova oraz Agnieszka Kaczorowska. Teraz stacja ogłosiła kolejną uczestniczkę 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami"!

Jest nią Maria Jeleniewska, jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Gwiazda TikToka, obserwowana przez ponad 13 milionów osób, będzie miała szansę pokazać swoje umiejętności taneczne w jednym z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych. Marysia jest znana z humorystycznych i inspirujących filmików, które zyskały międzynarodowy rozgłos. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to dla niej debiut w telewizji. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów, taniec nigdy wcześniej nie był jej mocną stroną, ale podjęła wyzwanie, by sprawdzić swoje możliwości i nauczyć się czegoś nowego.

Zastanawiałam się, ponieważ wiem, że to jest bardzo intensywny czas, bardzo angażujący, więc myślałam, czy to jest odpowiedni moment dla mnie - psychicznie i fizycznie. Ja tego telefonu nie dostałam, tylko moja mama jako menedżerka - tłumaczyła w ''Halo tu Polsat''.

Ogłoszenie Marii Jeleniewskiej jako uczestniczki programu pojawiło się na oficjalnych profilach Polsatu w mediach społecznościowych. Informacja szybko zyskała rozgłos w internecie, wywołując ogromne zainteresowanie wśród fanów TikTokerki. Okazało się, że udział influencerki w show wywołał mieszane odczucia wśród fanów.

A to jak się jest tiktokerem, to można nazywać się GWIAZDĄ?

Super! Gratulacje, będzie oglądane!

Trzymam kciuki za ciebie Marysia

Serio? Teraz tiktokerki będziecie zapraszać? Jak widać, większość nawet nie kojarzy tej pani. Mimo wszystko powodzenia

Gwiazdy dzisiejszych czasach? Kim jest ta pani i czym zasłużyła na bycie w tym programie?

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Jak widać, Polsat ponownie zaprosił do udziału zarówno celebrytów znanych z ekranów telewizyjnych, jak i osobowości internetowe, które cieszą się popularnością w młodszym pokoleniu widzów. Przypominamy, że w poprzedniej edycji na parkiecie mogliśmy oglądać Julię Żugaj, która również zasłynęła w Internecie.

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to dla Marii Jeleniewskiej zupełnie nowe doświadczenie. Intensywne treningi, nauka choreografii i występy na żywo to tylko niektóre z wyzwań, które czekają na influencerkę.

