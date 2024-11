Ania Lewandowska od lat stara się pozbyć etykiety "żony Roberta Lewandowskiego", rozwijając własną karierę. W ostatnim czasie ta nabrała niewiarygodnego rozpędu, co budzi ogromny podziw wśród jej odbiorców. "Lewa" stała się też aktywniejsza w sieci i nie strzeże już tak życia prywatnego, a przede wszystkim wizerunku córeczek, jak kiedyś. Stara się na bieżąco dzielić z fanami najciekawszymi wzmiankami, dlatego i takiej nowiny nie mogła pominąć.

Ucieszyła mnie wiadomość Ani Lewandowskiej

Ania i Robert Lewandowscy tworzą jedną z popularniejszych par, a uznaniem cieszą się nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami. On jest cenionym piłkarzem, a ona zawziętą bizneswoman, która prowadzi na co dzień kilka firm. 36-latka ma m.in. swój catering dietetyczny, aplikację treningową i regularnie organizuje obozy, podczas których stara się zaszczepić w obozowiczach miłość do aktywności fizycznej oraz zdrowego żywienia.

Ostatnimi czasy Ania Lewandowska szturmem zaczyna wkraczać również na rynek w Barcelonie, gdzie zresztą obecnie mieszka wraz z rodziną. Dopiero co odbyło się oficjalne otwarcie jej studia fitness, w którym klienci mogą zapisać się na lekcje bachaty czy pilatesu. Oprócz tego "Lewa" jest przede wszystkim mamą na pełen etat i dokłada wszelkich starań, by poświęcać Klarze i Laurze możliwie jak najwięcej uwagi.

W miniony wieczór spędziła jednak czas z dala od najbliższych i udała się na galę "Kobieca marka roku", gdzie brylowała w obcisłej sukni. Już chwilę potem pospieszyła do internautów z radosną nowiną, chwaląc się, że udało jej się zgarnąć statuetkę.

Plebiscyt ''KOBIECA MARKA ROKU'' - nagroda w kategorii OSOBOWOŚĆ ROKU 2024. Jestem dumna i bardzo wdzięczna za nagrodę OSOBOWOŚĆ ROKU - działalność społeczna Active8 by Ann. Dziękuję wszystkim, bez których ten program nie mógłby się wydarzyć

Fani, choć wpadli w zachwyt, wydawali się nie być zaskoczeni. Sympatycy Ani kibicują jej na co dzień i podziwiają liczne jej przedsięwzięcia, dlatego nagrodę uznali za w pełni zasłużoną.

Czy ktoś jest w ogóle zaskoczony?

Gratulacje

Aniu, Ty na pewno wiesz, ile pracy trzeba włożyć w to wszystko, żeby potem zbierać nagrody. To jest właśnie efekt ciężkiej pracy. Gratuluję Kochana

Zasłużone, ogromne GRATULACJE Kochana!

Ania Lewandowska ma więc powody do świętowania i uśmiechy, którego w ostatnim czasie mogło u niej zabraknąć. Lewandowscy przeżyli niedawno bowiem chwile grozy, gdy ulice miasteczka Castelldefels, nieopodal Barcelony, zostały doszczętnie zalane. 36-latka dzieliła się wówczas z odbiorcami niepokojącymi kadrami zalanych samochodów i budynków. Na szczęście ich posiadłość nie ucierpiała.

Gratulujemy Ani Lewandowskiej nagrody w plebiscycie "Kobieca marka roku" i życzymy dalszych sukcesów!

