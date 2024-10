Iga z "ŚOPW" pociesza uczestniczkę innego sezonu. Przykre co jej wyjawiła

Iga z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie znalazła miłości w programie, a jej programowy mąż postanowił ułożyć sobie życie z inną uczestniczką. Z czasem 35-latka również ułożyła sobie życie, ale rzadko kiedy pokazuje swojego partnera na Instagramie. Podczas ostatniego Q&A uczestniczka show została zapytana o radę. Od razu domyśliła się, że napisała do niej osoba, która również brała udział w programie.

Kontrowersyjny eksperyment TVN połączył ze sobą wiele par, ale niestety nie zawsze eksperci dokonują trafnych wyborów i czasami małżeństwa kończą się rozwodem. 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przestaje wzbudzać emocji, a to za sprawą licznych nieporozumień między parami. Jak na razie widzowie widzą potencjał tylko w małżeństwie Agnieszki i Damiana, a to czy rzeczywiście mają rację, okaże się za parę tygodni.

Widzowie również chętnie śledzą media społecznościowych byłych uczestników programu, by zobaczyć, jak układa się ich życie po programie. W czerwcu Iga z "ŚOPW" pokazała partnera i zaskoczyła wyznaniem. Uczestniczka show nie chciała dłużej ukrywać, że jest zakochana. Teraz 35-latka postanowiła zorganizować Q&A na swoim Instagramie, na którym fani zadawali jej pytania dotyczące programu i życia prywatnego. Jedna z internautek postanowiła zadać jej dość osobiste pytanie i choć zadała je anonimowa Iga domyśliła, kto mógł je napisać.

Wychodzę z założenia, że mądrzy ludzie nie oceniają przez pryzmat programu. Więc o to się nie martw. Mi też mówili, że nikogo nie znajdę. Wbrew pozorom ten program nie ma tylu widzów. Mój partner nie widział programu. Wie, jaka jestsytuacja, ale zawsze powtarza mi, że jego to po prostu nie obchodzi. Zakładam, że jesteś uczestnikiem bądź uczestniczką. Głowa do góry

— odpowiedziała Iga.