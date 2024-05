Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński poznali się na planie programu "Love Island". Połączyło ich silne uczucie, którego nikt się nie spodziewał. Prezenterka i uczestnik 7.edycji "Love Island" chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak obecnie wygląda ich wspólne życie. Niespodziewanie Gilon zwróciła się w relacji na Instagramie do swojej mamy i zaapelowała, żeby ją uratowała. Co tam się wydarzyło!

Karolina Gilon prosi mamę o pomoc

Karolina Gilon nie ukrywa, że jest szczęśliwie zakochana w uczestniku 7. edycji "Love Island" Mateuszu Świerczyńskim. Para zaczęła się ze sobą spotykać na jesieni 2023 roku i od razu ze sobą zamieszkali, a już pod koniec roku zakochani odbierają klucze do nowego gniazdka. Wydawać by się mogło, że są dla siebie stworzeni jednak niespodziewanie Karolina Gilon w relacji na Instagramie zaapelowała do swojej mamy o pomoc. Czyżby pojawiły się kłopoty w ich związku?

Instagram @karolinagilonofficial, @mateuszświerczyński

Karolina Gilon odezwała się do fanów za pomocą Instagrama i nagrała wymianę zdań z Mateuszem Świerczyńskim. W pewnym momencie prezenterka zwróciła się do swojej mamy z prośbą o... pomoc. Karolina początkowo zapytała partnera, jaki film będą oglądać, jednak Mateusz poinformował ją, że nie ma dziś żadnego filmu i idą do spania.

Jutro o 6 wstajemy na bieganie(...) 6:00 jest budzik ustawiony poinformował ją Mateusz.

Karolina Gilon nie była zachwycona z propozycji partnera i zwróciła się do mamy z prośbą o pomoc.

Mama ratuj powiedziała zdesperowana.

Po chwili zawahania się Karolina Gilon stwierdziła, żeby Mateusz zaprosił do biegu z nimi również obserwatorów, co jej partner uczynił.

Zapraszamy jutro wszystkich chętnych biegaczy do Fortu Bema na godz. 6:15 poinformował Świerczyński.

Instagram/Karolina Gilon

Jednak jakie musiało być zdziwienie fanów, którzy o podanej godzinie zjawili się w tym miejscu. Na próżno było szukać tam Karoliny i Mateusza, bowiem para wylegiwała się w łóżku!

No dobra przyznaję... nie wstaliśmy rano na bieg i spacer wyznała Gilon.

Liczyliście na wspólne bieganie z Karoliną i Mateuszem?

