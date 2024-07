Mateusz Maga rozpoczyna karierę muzyczną. Model nagrał swój pierwszy singiel "First Kiss", wokół którego powstało spore zamieszanie. Pojawiły się informację, że Maga zamierza zgłosić utwór do polskich preselekcji do konkursu Eurowizji. Model oficjalnie temu zaprzeczył, jednak nie ukrywa, ze interesuje go muzyka i zamierza rozwijać się w tym kierunku. Uczestnik drugiej edycji programu "Agent-Gwiazdy" zdradził, że bierze lekcje śpiewu. Spotkał się nawet w tym celu z jurorką "Idola", Elżbietą Zapendowską.

Reklama

Zobacz też: Mateusz Maga nagrał piosenkę na Eurowizję 2017! Hit czy kit? POSŁUCHAJ!

Słynna jurorka była dla Mateusza Magi? Jak skomentowała jego debiutancki singiel? Odpowiedź w materiale wideo.

Zobacz także

Polecamy: "To byłaby satanistyczna sesja". Do czego Elżbieta Zapendowska była zdolna na sesji dla "Vivy!"?

Mateusz Maga nagrał swój pierwszy singiel "First Kiss". Czy to początek jego wielkiej kariery muzycznej?

ONS

Reklama

Początkowo spekulowano, że piosenka powstała do preselekcji do Eurowizji. Jednak artysta tego zaprzeczył.