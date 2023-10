Kilka dni temu Edyta Górniak poinformowała swoich fanów na Facebooku o dacie premiery nowej płyty. Diwa mocno jednak zaskoczyła wszystkich swoich wielbicieli, ponieważ nie wyda jej na standardowym krążku. Zobacz: Edyta Górniak wydaje płytę winylową... Pochwaliła się zawartością i datą premiery Być może artystka skusi się na pomysł Dody i wspólnie z nią nagra duet. Rabczewska w rozmowie z "Faktem" wyznała, że jest chętna na tego eksperyment. Jak na razie diwa nie zabrała w tej sprawie głosu, ale sprawę skomentowała Maja Sablewska , która niegdyś pełniła funkcję menadżerki obu pań. Stylistka przyznała, że gdyby Górniak i Doda połączyły siły to być może podjęłaby się menadżerowania: Nie odmówiłabym menedżerowania takiemu duetowi! Jeżeli to się wydarzy, to wypiję dobrego szampana. Myślę, że sam fakt, że połączyłyby siły, zostałby doceniony przez widownię. Nawet niezależnie od piosenki. W rozmowie z tabloidem pomysł ten oceniła również Elżbieta Zapendowska , która podsunęła gwiazdom pewien pomysł: Zatkało mnie, szczerze mówiąc. One są z zupełnie innych bajek, ale takie duety otwierają świat. Muszą się najpierw same dogadać, a w to wątpię. Oczywiście byłoby świetnie, gdyby na przykład Jacek Cygan napisał im tekst, a Piotr Rubik skomponował dla nich utwór. Jesteście ciekawi jakby to wyszło? Zobacz na Polki.pl: Jak Edyta Górniak świętowała 42. urodziny? Górniak na koncercie sylwestrowym: