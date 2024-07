A jednak! Mateusz Maga nie zgłosił się na Eurowizję 2017? Model i od niedawna piosenkarz w rozmowie z Party.pl podczas konferencji programu "Agent Gwiazdy" w którym występuje, przyznał, że jego piosenka "First Kiss" nie powstała specjalnie na ten konkurs, a on sam nigdy oficjalnie nie potwierdził tego, że wysłał swoje zgłoszenie do TVP. Dlaczego? Jak tłumaczy swoją decyzję? Zobaczcie koniecznie nasz materiał!

