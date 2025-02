Ponad 1,7 mln - tyle wyświetleń zdobył występ Justyny Steczkowskiej na preselekcjach na Eurowizję 2025 z utworem "Gaja" i to po 6 dniach. Do promocji tego show na YouTubie przyłożyli się również zagraniczni fani konkursu, którzy w zdecydowanej większości byli pod wielkim wrażeniem naszej reprezentantki. Czy wśród nich jest znana i ceniona trenerka wokalna, Gosia Sacała?

Po tym jak okazało się, że to Justyna Steczkowska będzie ponownie reprezentować Polskę na Eurowizji 2025, YouTuberzy z całej Europy niemal od razu zaczęli nagrywać swoje reakcje (czyli tzw. format "commentary") na występ gwiazdy z piosenką "Gaja". Zrobiła to również Gosia Sacała, znana trenerka śpiewu, która na swoim kanale na YouTubie z powodzeniem od lat komentuje wszelkie wokalne występy największych polskich i zagranicznych gwiazd. Sacała pochyliła się nad całym koncertem preselekcji i kolejno oceniła każdego z uczestników eliminacji. Co zaś powiedziała o zwyciężczyni eliminacji, czyli Justynie Steczkowskiej?

Steczkowska podczas preselekcji na Eurowizję wystąpiła z numerem trzecim, tuż po Kubie Szmajkowskim z utworem "Pray". Sacała, po odsłuchaniu kilkudziesięciu sekund utworu "Gaja", zaczęła mówić:

Już po całym występie Steczkowskiej, Sacała nieco zmieniła zdanie, bo zrozumiała, co Justyna chciała przekazać!

Show Steczkowskiej zrobiło wrażenie na trenerce. Po tym, jak Justyna w trakcie swojego występu uniosła się do góry, a następnie zaśpiewała frazę, Sacała przyznała wówczas, że piosenka "dopełniła się". Przy okazji YouTuberka podzieliła się z widzami swoją interpretacją piosenki "Gaja":

Okej, piosenka się dopełniła. Uwierzyłam jej! W tym momencie, kiedy ona uleciała na górę i zaczęła wchodzić w przepiękne miejsca głowowego rejestru, w wokalne niebo, to moment, w którym poczułam, że ta piosenka się dopełniła, że Justyna odnalazła balans. Wcześniej czułam dużo chaosu, ale teraz mam poczucie, że to moment powstania świata. Nie wiem czy o to chodziło w tej piosence, ale tytuł Gaja może to sugerować. Że ta cała piosenka jest o rodzeniu się świata, jak ona uleciała do góry, to pomyślałam, ok, był chaos, krzyki, było głośno, i potem był moment odpoczynku. Naprawdę jej uwierzyłam.

dodała Sacała