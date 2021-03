Eurowizja 2021: Elżbieta Zapendowska oceniła szanse Rafała Brzozowskiego. Padły mocne słowa!

Czy Rafał Brzozowski podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizji ma szanse na dobry wynik? Zdaniem Elżbiety Zapendowskiej, niestety nie! Znana specjalistka od emisji głosu i jurorka muzycznych talent show nie szczędziła gorzkich słów zarówno na temat piosenki "The Ride", jak i samego wokalisty. Co tak bardzo nie spodobało się Elżbiecie Zapendowskiej? Sprawdźcie szczegóły.

Eurowizja 2021: Elżbieta Zapendowska oceniła szanse Rafała Brzozowskiego

W miniony piątek w "Pytaniu na śniadanie" dowiedzieliśmy się, że to Rafał Brzozowski będzie reprezentował nas na Eurowizji 2021 w Rotterdamie. Wybór polskiego reprezentanta tym razem odbył się drogą wewnętrznego wyboru, a wielu fanów Eurowizji było niemalże przekonanych, że to Alicja Szemplińska dostanie szansę reprezentowania naszego kraju. Tak się jednak nie stało i dziś już wiemy, że podczas konkursu, to Rafał Brzozowski zaprezentuje piosenkę o tytule "The Ride".

Wybór polskiego reprezentanta podzielił fanów Eurowizji - chociaż wielu z nich mocno trzyma kciuki za Rafała Brzozowskiego, to jednak pojawiły się też głosy, że utwór zaproponowany przez wokalistę, może nie przynieść nam sukcesu w Rotterdamie. Podobnego zdania jest również Elżbieta Zapendowska, która w rozmowie z "Faktem", nie szczędziła gorzkich słów. Znana jurorka twierdzi, że niestety z tą propozycją, nie mamy nawet szans na wejście do finału.

Nie mamy najmniejszych szans, żeby wejść do finału. Muzyka, którą reprezentuje Rafał Brzozowski, to po prostu nie jest dobra muzyka. On wygląda na sympatycznego chłopaka, ale nie każdy sympatyczny chłopak powinien śpiewać. Przyznam szczerze, że mało mnie obchodzi jego kariera, ale uważam, że to naprawdę kiepski wybór – powiedziała w rozmowie z "Faktem" Elżbieta Zapendowska.

A Wy, jak oceniacie nasze szanse? Zgadzacie się z Elżbietą Zapendowską, czy raczej wierzycie w sukces Polski i Rafała Brzozowskiego?

East News

Wokalista podczas Konkursu Piosenki Eurowizji zaprezentuje utwór "The Ride". Jak już zdążył zdradzić sam Rafał Brzozowski, występ będzie bardzo energetyczny, a nad choreografią będzie czuwał sam Agustin Egurrola. Czy to przekona Europę? Tego dowiemy się już w maju!