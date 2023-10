Ostatni głośny wywiad Elżbiety Zapendowskiej, w którym otwarcie skrytykowała Edytę Górniak odbił się echem w mediach. Wokalistka odniosła się od razu do krytyki na swój temat, jednak dopiero w wywiadzie dla "Jastrząb Post" sięgnęła po potężny kaliber i zdradziła długo skrywaną przez siebie tajemnicę. Od razu doczekała się odpowiedzi jurorki "Must be the music". Edyta Górniak odpowiada na krytyczne słowa Elżbiety Zapendowskiej Elżbieta Zapendowska przez lata budowała swoją legendę jako jedna z najlepszych nauczycielek emisji głosu w Polsce. Wszyscy kojarzymy ją z programów takich jak "Idol" czy "Must be the Music". Ostatnie lata spędziła jednak z dala od świata show-biznesu. Od czasu do czasu pozwalała sobie jednak na wywiady, których oczywistym tematem była muzyka. Ostatnia rozmowa z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim przeszła do historii. Elżbieta Zapendowska ostro skrytykowała Edytę Górniak . Znana nauczycielka emisji głosu krytycznie odniosła się także w stronę syna wokalistki i jego kariery muzycznej. Te słowa uderzyły w Edytę Górniak najmocniej i w końcu odpowiedziała Elżbiecie Zapendowskiej w swoim uduchowionym stylu. Jak widać to nie wystarczyło artystce. Wokalistka w najnowszym wywiadzie dla "Jastrząb Post" skrytykowała Elżbietę Zapendowską znacznie ostrzej. Wyjawiając przy tym pewną tajemnicę sprzed 15 lat... Zobacz także: Eurowizja 2022: Elżbieta Zapendowska ocenia Krystiana Ochmana. "Dziwna jest ta jego piosenka" Edyta Górniak miała okazję poznać Elżbietę Zapendowską kilkanaście lat temu. Nauczycielka emisji głosu od razu zauważyła wielki talent wokalistki. Po latach Edyta Górniak zdobyła się na zaskakujące wyznanie na temat współpracy z trenerką głosu. Ja zbudowałam jej legendę, i to musimy powiedzieć sobie...