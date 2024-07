Mateusz Krautwurst jest w szpitalu! Na profilu wokalisty pojawiło się niepokojące zdjęcie. Muzyk znany głównie z udziału w programie "The Voice of Poland" jest ciężko chory. Mateusz Krautwurst ma problem z odpowiednią ilością płytek krwi w organizmie. W swoim poruszającym poście nie tylko poinformował fanów o stanie swojego zdrowia, ale również wystosował do nich pewien apel.

"Raz na wozie, raz pod wozem". Na szczęście w przenośni. Niestety, ilość moich płytek krwi to 1000. Norma zaczyna się od 100.000. Mój stan nazwano bezpośrednim zagrożeniem życia, ale czuję się dobrze! Piszę, ponieważ przydałoby mi się trochę płytek krwi i jeśli ktoś ma czas i grupę krwi 0 Rh+/-, to chętnie przyjmę;))) MOŻNA ODDAĆ TEŻ PŁYTKI KRWI INNEJ GRUPY - one zostaną w banku, a ja otrzymam odpowiednie! - napisał Mateusz Krautwurst na swoim Facebooku.

Muzyk uzasadnił, że postanowił upublicznić informację o swojej chorobie w szczytnym celu. Prosi, by oddawać krew, której latem w szpitalach zawsze brakuje.

Zdecydowałem się na post, bo są wakacje a krew/płytki krwi są na wagę złota. Gdziekolwiek nie jesteście, pomyślcie o tym! Możecie nieść potężną pomoc nie inwestując niczego poza chęciami i czasem! Jak okaże się, że ja mam za dużo "prezentów", to pewnie zostaną przekazane innym potrzebującym! Miłego dnia, ludzie!!!;)))

Mateuszowi życzymy dużo zdrowia i również przyłączamy się do jego apelu!

Mateusz Krautwurst trafił do szpitala. Wokalista zamieścił na Facebooku apel o oddawanie krwi.

