Utwór Dody i Smolastego bije kolejne rekordy i śmiało już można przyznać, że stał się jednym z największych hitów tegorocznych wakacji. Artystka właśnie przekazała, że po zaledwie tygodniu od premiery, piosenka "Nim Zajdzie Słońce" zanotowała 10 mln wyświetleń w serwisie Youtube. To jednak nie wszystko, co przekazała w swoim nowym wpisie Doda. Fani są przeszczęśliwi i mają nadzieję, że ich marzenie związane z Dodą i Smolastym się spełni. O co chodzi? Zobaczcie sami.

Doda przekazała radosne wieści

To zdecydowanie bardzo dobry rok dla Dody pod względem zawodowym - artystka non stop występuje na największych festiwalach w Polsce, pracuje nad nowym programem "Doda. Dream show", który zobaczymy już na początku września w telewizji Polsat, a także przygotowuje się do wielkiej trasy koncertowej, która rusza już w październiku. Jak widać, w życiu zawodowym piosenkarki dzieje się naprawdę sporo, a jakby tego było mało, niewiele ponad tydzień temu świat usłyszał nową piosenkę Dody w duecie ze Smolastym, która nosi tytuł "Nim Zajdzie Słońce". Utwór natychmiast stał się hitem i już został odtworzony ponad 10 milionów razy w serwisie Youtube.

Z tej okazji Doda w swoim nowym wpisie zapytała fanów, czy Ci chcieliby, aby ona i Smolasty zaśpiewali ten utwór podczas jej trasy koncertowej.

- 10 mln w tydzień !????????chcielibyście żebyśmy wykonali ten utwór na mojej trasie????? już 4 września wylatuje KOLEJNA tura biletów z 3 datami ???? - napisała Doda.

Fani zasypali Dodę gratulacjami i oczywiście wielbiciele artystki bardzo chcą usłyszeć utwór "Nim Zajdzie Słońce" podczas wielkiej trasy koncertowej artystki.

- Pewnie, że chcemy zobaczyć Wasz duet na trasie ???? Piosenka bardzo przypadła Polakom do gustu, nie może być inaczej ???? Gratuluje 10 000 000 ❤️ idziemy po diament ???? - Chcę usłyszeć was RAZEM w tym utworze na żywo ???????????? - Taaaak! Chcemy ???????? - Bardzo chcę usłyszeć tę piosenkę na koncercie - NO PEWNIE, ŻE CHCEMY!!!!! ???????????? - Taaaaaak????❤️ - piszą zachwyceni fani.

Myślicie, że marzenie fanów Dody się spełni? Mamy taką nadzieję i już nie możemy się doczekać trasy koncertowej artystki!

