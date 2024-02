W tym roku Roksana Węgiel niemal cały czas będzie w centrum uwagi. Wokalistka została jedną z uczestniczek „Tańca z gwiazdami” i już w marcu zobaczymy ją w zmaganiach o Kryształową kulę. Biorąc pod uwagę popularność nastolatki, od razu możemy zaliczyć ją do faworytek tanecznego show. Wiele dzieje się też w jej życiu osobistym. Artystka przygotowuje się do ślubu ze swoim narzeczonym Kevinem. To jednak nie koniec niespodzianek. Roxie poszła w ślady Dody i właśnie się pochwaliła.

Roksana Węgiel i Smolasty nagrali razem utwór

Ostatnio Roksana Węgiel opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, pod którym wylała się fala komentarzy. Roxie zaprezentowała się w bardzo drapieżnej stylizacji – w czarnej skórze i ciemnych okularach przeciwsłonecznych – ale to nie jej look przyciągnął uwagę fanów. Na ramieniu wokalistki leży wytatuowana dłoń. Internauci szybko się zorientowali, że to ręka Smolastego!

instagram.com/roxie_wegiel

Warto zwrócić uwagę, że podobna fotografia znalazła się na profilu artysty. Tam natomiast po Smolastego sięga dłoń nastoletniej Roxie. Okazało się, że młode gwiazdy nagrały wspólny utwór, „Nie mów, że kochasz”.

Wy już wiedzieliście… Jak wam się podoba? – napisała na instastories Roksana Węgiel.

Wystarczy spojrzeć na komentarze fanów, żeby zobaczyć, że słuchacze czekali na tę współpracę. Zwłaszcza że Smolasty w ostatnim czasie ceni sobie współpracę z wokalistkami pop, co widać także po duecie z Dodą. Ich numer „Nim zajdzie słońce” szybko stał się hitem. Na YouTube ma już ponad 70 mln wyświetleń.

Nareszcie!

Roksana jak zawsze rozwala system!

Sztos będzie!

Jaka cudowna! Nie mogę się doczekać nowości od ciebie!

Ej, przecież to dłoń Roxie Węgiel!

Czyżby nowy hicior?

Sporo dzieje się nie tylko w karierze nastoletniej gwiazdy. Ostatnio Roksana Węgiel opowiedziała o przygotowaniach do ślubu i zdradziła, kto będzie odpowiedzialny za jej pierwszy taniec. Myślicie, że ten rok będzie należał do Roxie?

