Kilka dni temu Doda i Smolasty podzielili się kolejnym wspólnym teledyskiem tym razem do utworu "Nie żałuję", czyli kontynuacji, uwielbianego przez fanów "Nim zajdzie słońce". Nowy kawałek od razu przypadł słuchaczom do gustu, ale nie tylko on! Artyści opublikowali w mediach społecznościowych sesję prosto z planu teledysku i nie zabrakło słów zachwytu.

Duet Dody i Smolastego po raz kolejny podbił serca słuchaczy i już kilka godzin po premierze teledysku do nowego kawałka "Nie żałuje" pojawiła się lawina pozytywnych komentarzy i komplementów. Piosenkarka nie ukrywa, że nowy kawałek to nie tylko kontynuacja hitu "Nim zajdzie słońce", a zarazem zakończenie ery "Aquarii".

Aquaria dopływa do brzegu…I to właśnie utwór Nie żałuję kończy tę erę . Po podwójnie diamentowym wielkim hicie Nim Zajdzie Słońce czas na prequel tej historii.

Artyści postanowili podzielić się z fanami kilkoma ujęciami prosto z planu teledysku, a pod postem fani rozpływają się nad Dodą i Smolastym.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Dodą na temat jej współpracy ze Smolastym. Jak przyznała, w rozmowie z Party.pl dobrze jej się współpracuje z artystą.