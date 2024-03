Kilka tygodni temu Małgorzata Tomaszewska po raz drugi została mamą i od tamtej pory sporadycznie udziela się w mediach społecznościowych. Tym razem pokazała uroczy kadr z synkiem i córeczką, a miała do tego ważny powód. Prezenterka zwróciła się do fanów z prośbą o pomoc.

20 lutego była już prowadząca "Pytania na śniadanie" powitała na świecie drugie dziecko! Okres ciąży całkiem chętnie relacjonowała w sieci, a potem Tomaszewska pokazała jeszcze pierwsze chwile z córeczką w domu, jednak od tamtej pory sporadycznie zamieszcza w sieci nowe kadry. 35-latka wyraźnie stara się skupić póki co wyłącznie na opiece nad maleństwem, ale i synkiem, który jak się okazało, nie chodzi na razie do przedszkola.

Małgorzata Tomaszewska zwróciła się do swoich odbiorców, tłumacząc, że odkąd urodziła, jej pierworodny przebywa w domu, gdzie też ona stara się dbać o jego edukację. Chciałaby jednak, by Enzo wrócił już do placówki, co z pewnością w dużym stopniu by ją odciążyło. Obawia się jednak wirusów, które mógłby przynieść do domu, a którymi mogłaby zarazić się maleńka Laura.