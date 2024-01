Doda i Smolasty ponownie wystąpią razem. Najbliższy koncert odbędzie się już jutro w Altas Arenie w Łodzi. Raper pokazał zdjęcia z prób z wokalistka, a fanom tyle wystarczyło, by znowu się rozmarzyć:

Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość

Zobaczcie ich nowe fotki.

Kiedy na światło dzienne wyszedł teledysk "Nim zajdzie słońce" Dody i Smolastego, internauci oszaleli. Nie tylko ta punkcie nowego miłosnego hymnu, który w tej chwili ma już ponad 63 miliony odsłon na samym Youtube, ale także na punkcie tego duetu. Doda i Smolasty do tej pory wypuścili dwie wspólne piosenki. Wyżej wspomnianą i "Nie żałuję" z "Aquarii Delux". Fani są pełni nadziei, że na sobotnim koncercie z trasy "Aquaria Tour" usłyszą obie pozycje. Tymczasem Smolasty pokazał kilka fotek z prób z Dodą.

Wielu fanów nie tylko nie może doczekać się koncertu Dody z gościem specjalnym, ale również nie brakuje rozkminek na temat relacji wokalistów. Wielu internautów widziałoby ich jako parę i chociaż to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i tak zostawiają tego typu komentarze:

Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość i pieniądze

Ci, którzy nie romantyzują każdej relacji, każdego spojrzenia i kroku Dody, sprowadzają tych drugich na ziemię: