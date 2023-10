Doda i Smolasty wypuścili nową piosenkę zaledwie wczoraj. "Nim zajdzie słońce" bije rekordy popularności, szczególnie jeśli mowa o ich wspólnym teledysku, na którym panuje romantyczny klimat. Ich nowa produkcja wywołała furorę w sieci i zaledwie po dobie widać już tego efekty. Doda nie ukrywa radości.

Doda dzieli się wieściami: "Rekord rekordów"

Doda w objęciach Smolastego - teledysk do ich wspólnego utworu dopiero miał swoją premierę, a już trafił do serc fanów. Premiera tej współpracy wywołała w sieci sporo kontrowersji, szczególnie że niektórzy dopatrują się w niej powodów zazdrości Dariusza Pachuta o Dodę. Wokalistka jednak nie zamierza odnosić się do plotek na temat prywaty, szczególnie kiedy ma co świętować zawodowo. Okazuje się, że "Nim zajdzie słońce" zyskało aż dwa miliony odtworzeń na Youtube zaledwie dobę po premierze:

Realtime na Youtubie pokazał że 2 000 000 właśnie pykło ????Rekord rekordów pierwszej doby????????Dziękujemy

fot. Alan Wojtasik / mat. prasowe

Czy duet Dody i Smolastego podbije także listy przebojów w radiach? To będzie można obserwować przez następne dni oraz tygodnie, tymczasem Doda nie ukrywa swojej radości i wdzięczności co wyraziła w swoim poście na Instagramie. Fani są z niej dumni i dziękują za nową muzyczną niespodziankę:

- Już w 2006 wiedziałem, że przyjdą takie sukcesy, cieszę się, że reszta Polski wreszcie to załapała ???? gratulacje! ❤️

- Zasługujesz na ten i każdy inny rekord, który idzie w Twoją stronę ❤️

- Gratulacje ❤️???? nie dziwi mnie to, ja już słuchałam 100 razy ????

- Aaa tak się cieszę ???? ten utwór jest cudowny, więc nic dziwnego że wykręca takie liczby ???? nie mogę się doczekać aż usłyszę go na żywo ????

- Gratulacje ????❤️ Ale ten rekord mnie nie dziwi - ta piosenka to prawdziwy sztos ????

- Totalnie zasłużone❤️Piosenka przepiękna????❤️Cały czas mam ciary jak tego słucham a słucham non stop w zapętleniu❤️Zrobiliście świetna robotę ????❤️Wasz taniec na tik toku świetny????❤️Bardzo ci kibicuje bo zasługujesz na szczęście i na takie sukcesy jakie odnosisz❤️Ani przez chwile nie zwalniasz tempa i non stop nas czymś zaskakujesz❤️Jesteś niezastąpiona❤️Jeszcze raz gratuluje????❤️Nasza królowa❤️

fot. Alan Wojtasik / mat. prasowe