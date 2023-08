Doda zrobiła sobie przerwę od Instagrama. Teraz wiadomo, dlaczego zniknęła

Ostatnie miesiące tego roku okazują się bardzo intensywne w życiu Dody. Piosenkarka niedawno wydała swój czwarty solowy album studyjny. Finału doczekał się też jej autorski reality show "Doda. 12 kroków do miłości". Zakończenie produkcji wywołało skrajne emocje wśród widzów. Gwiazda nie spodziewała się, że niektórzy internauci zaczną ją atakować w mediach społecznościowych. Po otrzymaniu karalnych wiadomości ogłosiła, że na jakiś czas znika z sieci. Doda ma dość burzy po finale show: "Czuję się bardzo osaczona" Nie ma wątpliwości co do tego, że widzowie są rozczarowani finałem show "Doda. 12 kroków do miłości" . Tłumacząc się w mediach społecznościowych, piosenkarka stwierdziła, że miała prawo zakochać się w kimś, kto nie wystąpił w jej programie. Za pośrednictwem Instagrama zapowiedziała, że przez ataki internautów musi zrobić przerwę. Internauci atakują nie tylko ją ale również jej rodziców. W skandalicznych wiadomościach pojawiają się życzenia nowotworu a nawet śmierci! To wszystko z powodu faktu, że Doda wyznała, że jest szczęśliwa, a miłość znalazła poza programem. Zdradziła, że menedżer namawia ją, by zgłosiła sprawę policji. Ja kochani po prostu muszę się chyba odseparować od tego, wyciszyć jakoś, usunąć. Bo może jeszcze parę lat temu robiłabym z tego powodu zadymę, nie wiem, zgłoszenia na policję, chociaż mój menedżer mi to radzi. Ja nie będę wchodziła w jakieś polemiki i walki, ale za dużo przeszłam w swoim życiu — zaczęła Doda. Zobacz także: Doda przerwała wywiad z Kubą Wojewódzkim. Fani poznali kulisy: "Miała rację, że wyszła" Piosenkarka zaznaczyła, że nic poważnego jej nie dolega i fani nie mają powodów, by się o nią martwić. Dodała jednak, że musi skupić się na swoim zdrowiu psychicznym i dlatego przez kilka dni nie...