Utwór Dody i Smolastego, "Nim zajdzie słońce", bije kolejne rekordy. Tylko w serwisie Youtube piosenka została odsłuchana już 14 milionów razy, a przypomnijmy, że od premiery utworu minęło zaledwie dwa tygodnie. Teraz z kolei pojawiły się kolejne, radosne nowiny związane z Dodą i Smolastym. Fani są przeszczęśliwi.

Kilka dni temu Doda poinformowała, że robi sobie chwilową przerwę od mediów społecznościowych. Szybko wyszło na jaw, co jest tego powodem. Artystka wybrała się bowiem na krótki urlop. Jak wiadomo jest to ostatni dla gwiazdy moment na wypoczynek, bo już za chwile rusza ze swoją wielką trasą koncertową. Przedtem jednak zobaczymy ją jeszcze na innych imprezach i właśnie Doda udostępniła na swoim InstaStories informację, że wystąpi również na koncercie Roztańczony PGE Narodowy. Na wydarzeniu pojawi się również Smolasty, dzięki czemu fani będą mogli usłyszeć na żywo utwór "Nim zajdzie słońce".

Fani są zachwyceni tą informacją i już nie mogą się doczekać, aż usłyszą piosenkę Dody i Smolastego podczas koncertu Roztańczony PGE Narodowy.

To nie koniec radosnych wieści związanych z Dodą i Smolastym. Artystka przekazała również, że ich utwór właśnie znalazł się na szczycie list OLIS oraz Billboard!

- We wtorek amerykański magazyn Billboard opublikował cotygodniową listę Poland Songs, która analizuje dane ze streamingów i cyfrowych sprzedaży w kraju. “Nim Zajdzie Słońce” wylądowało od razu na #1 miejscu – jest to debiut Dody na tej liście (która działa dopiero od lutego 2022 roku). Dzisiaj zaś poznaliśmy listę OLIS – single w streamie; i tu również bez niespodzianek – Doda ze Smolastym wylądowali i tu na #1 miejscu! Jest to najwyżej notowany utwór zarówno Dody, jak i Smolastego na tej liście (lista działa dopiero od tego roku). - czytamy na stronie doda-music.com.