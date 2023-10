Rihanna koncertowała w czwartek w Warszawie na Stadionie Narodowym. Fani w całej Polsce czekali z zapartym tchem na to wydarzenie roku. Jak było? Opinie są różne - Rihanna dała niezłe show, ale nie wszystkim spodobało się to jak "śpiewała". Fani byli również zawiedzieni tym jak Rihanna przywitała się z nimi w Polsce - można powiedzieć, że ich zlekceważyła! ( Sami zobaczcie, jak to wyglądało! WIDEO ). Więcej: Stylizacja do klubu, czyli w co się ubrać na imprezę Teraz głos na temat występu Rihanny w Polsce w oryginalny sposób zabrała Ada Fijał. Fijał śmieje się ze stylizacji, w której Rihanna powitała fanów. Białe skarpetki, klapki, spodenki, bluza i czapeczka na głowie - tak piosenkarka przyjechała do Polski. Ada Fijał pokazała bardzo podobne zdjęcie z Mazur! "Peszyn For Feszyn" - podpisała zdjęcie i wrzuciła jeszcze filmik na YouTube. Zabawne? Myślicie, że Rihannie też by się spodobała taka forma żartu? Zobacz też: Lista życzeń Rihanny przed koncertem w Polsce Ada Fijał śmieje się z Rihanny! Jak wam się podoba?