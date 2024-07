Marina i Wojtek Szczęśni już wkrótce zostaną rodzicami? Piosenkarka przyznała, że razem z mężem planują powiększenie rodziny! Piękna żona Wojtka Szczęsnego zaskoczyła swoim szczerym wyznaniem w rozmowie z Gala.pl. Piosenkarka odpowiadając na pytanie dotyczące swojego szczupłego wyglądu zdradziła, że kiedy zajdzie w ciążę zacznie się zdrowo odżywiać.

Okazuje się również, że do zdrowych nawyków żywieniowych namawia ją ciężarna Anna Lewandowska!

Niedużo jem. Śniadania w ostatniej chwili i te obiadokolacje. Tak naprawdę jem dwa posiłki, jeszcze jakiś "lanczyk" typu banan - przyznała Marina w programie "Gala Studio" Natalii Hołowni. - Nie, no Ania próbuje mi mówić: "Marina, no Boże, co ty tam jesz, Jezu". Ale nie mogę się za to zabrać. Myślę, że w takim przygotowaniu do tego etapu kolejnego, czyli ta ciąża, może wtedy się skupię bardziej na tym jedzeniu. Ale nie jem niezdrowo.