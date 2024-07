Alicja Bachleda-Curuś od lat skupia się głównie na swojej karierze za granicą i macierzyństwie w Los Angeles, gdzie mieszka z synem. Aktorka przyjmuje wprawdzie sporadycznie propozycje z Polski, ale o bardziej angażujących projektach nie ma mowy. W Hollywood z kolei nie jest jej łatwo. Przypomnijmy: Bachleda ryzykuje swoją karierę w Hollywood. Pokłóciła się z bardzo wpływowym producentem

Dziś natomiast media obiegła sensacyjna wręcz informacja. Jeden z tabloidów ogłosił, że Bachleda wróci do Polski na kilka miesięcy i zobaczymy ją w TVP. Gwiazda miałaby zostać nową prowadzącą The Voice of Poland i zastąpić tym samym Marikę. Wokalistka jest gospodynią muzycznego show od trzech sezonów i zbiera dobre recenzje za swoją pracę. Postanowiliśmy zweryfikować te plotki u źródła.



Informuję, że TVP2 nie ma żadnych planów rezygnacji ze współpracy przy The Voice of Poland z Mariką. Współpracę tę cenimy sobie bardzo wysoko - komentuje w rozmowie z AfterParty.pl Jacek Rakowiecki, rzecznik prasowy TVP2.

Cieszy was taka decyzja?

