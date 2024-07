Justyna Steczkowska to jedna z najpopularniejszych artystek w Polsce. Od lat interesuje tabloidy, które prześcigają się w doniesieniach na temat jej życia zawodowego i prywatnego. Ostatnio wszyscy rozpisywali się o jej rzekomym konflikcie z Edytą Górniak. Artystka szybko zdementowała te plotki. Przypomnijmy: Prasa rozpisuje się o konflikcie Steczkowskiej i Górniak. Oburzona Justyna zabrała głos

Reklama

Dziś Fakt.pl podał informację o tym, że Justyna nie zasiądzie jako jurorka w kolejnej edycji "The Voice of Poland". Podobno Dwójka chce odświeżyć skład jurorski, by zwiększyć oglądalność muzycznego show. Z tego powodu zrezygnowała właśnie ze Steczkowskiej. Artystka była ponoć zdziwiona i zdenerwowana taką decyzją telewizji. Postanowiliśmy więc skontaktować z menadżerką diwy, która ucięła wszelkie spekulacje:

Zbliża się kolejna edycja "The Voice" i prasa prześciga się w doniesieniach o tym, kto zasiądzie w jury, a niektórzy atakują Justynę. Prawda jest taka, że wszystko jest już od dawna ustalone. Wszyscy zainteresowani dowiedzą się z telewizji, gdy pojawi się kolejna edycja. - mówi Monika Kordowicz, menadżerka Justyny

Dwójka obrażona na Justynę? Mało prawdopodobne. Piosenkarka wystąpi już w ten piątek na "Sabacie Czarownic" w TVP 2. Szykuje na ten wieczór wielkie show. Podczas koncertu zaśpiewa m.in. swój nowy singiel "Terra". Premiera teledysku ma się odbyć już niedługo.

Wyobrażacie sobie "The Voice of Poland" bez Justyny?

Zobacz: Steczkowska na reklamie rajstop zarobiła fortunę. Po latach zdradziła na co ją wydała



Zobacz także

Reklama

Zjawiskowa Steczkowska w dwóch kreacjach w Opolu: