W życiu Edyty Górniak ostatnio wiele się dzieje. Piosenkarka aktywnie promuje swój singiel "Your High", który podbija radiowe listy przebojów i jest mocnym kandydatem do tytułu przeboju lata. Jeśli wierzyć doniesieniom kolorowej prasy, podobnie rzecz ma się z życiem uczuciowym gwiazdy. Sama Edyta w swoim stylu komentuje plotki, podgrzewając jeszcze bardziej atmosferę. Przypomnijmy: Górniak znów zaskakuje. Opowiedziała w telewizji o rozstaniu, romansie z Baronem i biseksualizmie

Gwiazda pracuje obecnie w studiu nagraniowym nad swoim ósmym studyjnym albumem, którego premiera przewidziana jest na jesień, a Edyta chce mocno zaangażować się w promocję wydawnictwa. Wciąż jednak biją się o nią producenci największych telewizyjnych widowisk. Jak informuje JastrzabPost.pl, Górniak rozważa powrót do programu The Voice of Poland. Wokalistka zastanawia się nad propozycją TVP i nie dała jeszcze ostatecznej odpowiedzi.



Producenci zdają sobie sprawę, że nazwisko Edyty Górniak przyciągnie przed telewizory widzów – w końcu każde jej wystąpienie odbija się echem w mediach, a fani tylko czekają aż gdzieś jeszcze będą mogli zobaczyć swoją idolkę. Kilka tygodni temu prasa plotkarska rozpisywała się o tym, że produkcja Voice of Poland chce zrezygnować z udziału Justyny Steczkowskiej. Przeciwnie – producenci liczą na to, że program w którym w jury zasiądą dwie diwy polskiej piosenki zyska na atrakcyjności - czytamy na JastrzabPost.pl.

Chcielibyście znowu zobaczyć Edytę w The Voice?

