Marek Kondrat po raz pierwszy mówi o swoim ślubie z Antoniną Turnau! Do tej pory aktor nie wypowiadał o związku z młodszą o 40 lat żoną. Na początku obydwoje nawet ukrywali, że są razem. 19 września Marek Kondrat i Antonina Turnau wzięli ślub. O kameralnej uroczystości mówiłą cała Warszawa! Małżonkowie dalej jednak nie opowiadali o swoim związku. O tym, że Antonina Turnau zmieniła nazwisko na Kondrat, dowiedzieliśmy się przypadkiem... Dopiero teraz Marek Kondrat zrobił wyjątek i opowiedział kilka słów o swoim małżeństwie.

Marek Kondrat udzielił wywiadu "Gazecie Wyborczej" w związku z premierą swojej książki "Winne strony". Na jej początku aktor umieścił cytat "Wino otwiera serce na miłość". Dziennikarka GW zapytała go więc, czy kolejne życie Kondrata nie ma związku właśnie z miłością. Marek Kondrat odpowiedział:

Pyta pani o mój ślub? Uważam, że przysięgę małżeńską "aż do śmierci" powinno się składać nie wcześniej niż w wieku 65 lat. Wtedy ma jakiś sens. A mówiąc poważnie, miłość w wymiarze konkretnym to to, że te zakupy na targu można robić razem.