Marek Kondrat zabrał rodzinę do Sopotu. Aktor razem z młodszą o 38 lat żoną i ich córką pojawili się w Sopocie, gdzie zostali "przyłapani" przez paparazzi. Pociecha gwiazdora w tym roku skończyła pięć lat i jest już dużą dziewczynką. Tylko spójrzcie na ich najnowsze, rodzinne zdjęcia!

Marek i Antonina Kondratowie z dzieckiem w Sopocie

Związek Marka Kondrata z córką Grzegorza Turnaua od samego początku wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów. Wszystko za sprawą spore różnicy wieku pary- Marka Kondrata i jego ukochaną dzieli bowiem 38 lat. Zakochani w 2015 roku wzięli ślub, a kilka lat póżniej Marek Kondrat został ojcem. Na świecie pojawiła się wówczas jego córka, Helena.

Teraz paparazzi "przyłapali" szczęśliwą rodzinkę w Sopocie. Na najnowszych zdjęciach doskonale widać, że córka Marka Kondrata to już duża dziewczynka.

Czyżby pobyt nad polskim morzem był dowodem na to, że ostatnie medialne doniesienia o wielkich zmianach w życiu Marka Kondrata były prawdziwe? Jakiś czas temu cała rodzina zamieszkała w nowym domu w Hiszpanii, jednak ciągłe podróże do Polski miały męczyć aktora. Tygodnik "Życie na gorąco" informował, że Marek Kondrat razem z żoną i córką spakowali walizki i wrócili do kraju. Czy na stałe?

Jedno jest pewne, widać, że miłość w związku pary miłość kwitnie w najlepsze. Zakochani podczas spaceru trzymali się za ręce i nie szczędzili sobie czułości. Zwróćcie również uwagę na ich córeczkę- jak widać, Helenka miała czarno-biały strój pasujący do stylizacji mamy.