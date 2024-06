O tym, że serce Ewy Gawryluk jest już zajęte spekulowano od dawna. W kwietniu aktorka potwierdziła, że jest zakochana, ale nie zdradziła, kim jest jej wybranek. 1 czerwca 56-latka opublikowała nagranie z ich uroczystości ślubnej i po raz pierwszy pokazała ukochanego. Nawet jej znajomi z branży nie ukrywali zdziwienia.

Ewa Gawryluk wzięła ślub. Po raz pierwszy pokazała męża

Ewa Gawryluk zdobyła sympatię widzów w "Pierwsza miłość" i "Na Wspólnej". W tym drugim serialu występuje razem z byłym mężem Waldemarem Błaszczykiem, z którym rozstała się "w zgodzie i pozostają w dobrych relacjach". Ewa Gawryluk rozwiodła się po 20 latach, a teraz znów jest zakochana, jednak nie chciała ujawniać tożsamości swojego wybranka aż do teraz. Aktorka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu, o czym poinformowała na swoim Instagramie.

A teraz na serio.. Państwo Domanieccy.. — napisała aktorka.

Wiele osób, z branży złożyło jej gratulacje pod postem, ale nie ukrywali również swojego zaskoczenia. Internauci również byli zachwyceni tą wiadomością.

Omg!!! Serdeczne gratulacje Ewuniu — napisała Dominika Gwit.

Jak to? Ewuniu, żono moja. Gratulacje — napisał Karol Starsburger.

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

Gratulacje, wygląda Pani jak milion dolarów — czytamy dalej w komentarzach.

Instagram @ewa_gawryluk

Z ustaleń mediów wynika, że wybranek aktorki ma na imię Piotr i jest związany z branżą sportową. Jedno jest pewne, Gawryluk wygląda na bardzo zakochaną.

My również dołączamy się do gratulacji i życzymy młodej parze wszystkiego, co najlepsze.

