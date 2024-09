Nie wszystkim małżeństwom zawartym w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" udaje się wytrwać, ale jak wiadomo, niektórzy naprawdę odnajdują w programie swoją bratnią duszę. Tak się stało w przypadku Kornelii i Marka, którzy właśnie planują swój ślub kościelny. Od czasu do czasu dzielą się szczegółami z przygotowań, ale tym razem uczestniczka show przyznała, że czekają ich ciężkie chwile.

Kornelia i Marek z "ŚOPW" pokazali, jak spędzają czas przed ślubem

Za nami trzeci odcinek 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w której poznaliśmy pierwszą parę. Joanna i Kamil powiedzieli sobie "tak"! W tym samym miejscu rok temu byli Kornelia i Marek, którzy jako jedyni ze swojej edycji wytrwali w małżeństwie. Oboje są nie tylko w szczęśliwym związku, ale również przygotowują się wielkimi krokami do swojego ślubu kościelnego. Oboje co jakiś czas wspominają o swojej uroczystości ślubnej na Instagramie.

Ostatnio Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się, że razem z ukochanym tuż przed ślubem wybrali się do Gdańska, by trochę odetchnąć od obowiązków. Choć czas nad polskim morzem był dla nich wyjątkowy, to jednak musieli wrócić do Bydgoszczy, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom związanym z planowaniem ślubu. Para nie ukrywa, że przed nimi ciężki czas.

Krótki i szybki wypad do Gdańska :) taka mała podróż przedślubna w tym całym ferworze znaleźliśmy trochę czasu na odpoczynek. Czas przed ślubem, czas przygotowań jest wspaniały, ale również w tym wszystkim ciężki i wymagający cierpliwości...Koniec weekendu, kolejny intensywny tydzień przed nami, ale damy radę. Trzymajcie się Kochani — napisała Kornelia.

Fani programu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uwielbiają Marka i Kornelię i wciąż wspominają czasy, gdy oglądali ich na ekranie. Wiele osób naprawdę cieszy się ich szczęściem!

Zazdroszczę tego czasu przed ślubem, ja myślałam, że zawału dostanę od wtorku do piątku przed

Jesteście wspaniali. Miło Was się oglądało w programie, pozdrawiam!

Fajnie widzieć zakochanych ludzi — piszą internauci.

