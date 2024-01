Co prawda Marek Kondrat jest jednym z popularniejszych polskich aktorów, jednak podczas oficjalnych wydarzeń raczej na próżno go wypatrywać. Teraz fotoreporterom udał się uchwycić go na zdjęciach i aż trudno w nie uwierzyć. 73-latek bardzo się zmienił.

Reklama

Marek Kondrat jest nie do poznania

18 stycznia odbył się pogrzeb cenionego reżysera - Janusza Majewskiego. Ceremonia zgromadziła nie tylko jego najbliższych, ale i całą plejadę gwiazd, które miały okazję z nim współpracować. Wśród nich pojawił się Marek Kondrat, który zdobył się nawet na krótkie przemówienie.

Wielu z nas było na jego urodzinach pół roku temu w Konstancinie. Tak sobie myślę, że tymi urodzinami się z nami żegnał. Wsparty na swojej laseczce, patrzył na nas i jakaś tam szufladka wychodziła z jego myśli, jakie chwile z nami przeżył. Sądzę, że tak właśnie wykombinował sobie pożegnanie, bo przecież nie zaprosił nas po to, żebyśmy mu odśpiewali ''Sto lat'', co by było nawet troszkę niegrzeczne

Marek Kondrat Niemiec/AKPA

Zobacz także: Szymon Hołownia miał romans ze znaną aktorką? Walczyła o niego jak lwica, potem wzięła ślub z dziewczyną

W sieci szybko zaczęły pojawiać się zdjęcia z ceremonii pogrzebowej, a na wielu z nich znalazł się właśnie Marek Kondrat. Trudno jednak przejść obok jego widoku obojętnie. W październiku ubiegłego roku aktor skończył 73 lata, a upływ czasu zdaje się coraz bardziej widoczny na jego twarzy. Policzki i kąciki oczu pokryły wyraźne zmarszczki, a włosy stały się całkiem siwe.

Reklama

Na pierwszy rzut oka wręcz trudno rozpoznać Marka Kondrata. Mimo to aktor wciąż zachwyca swoich fanów, którzy chętnie oglądają produkcje z jego udziałem. Poza tym ma on przy sobie ukochaną żonę, młodszą o aż 38 lat Antoninę, która zawsze go wspiera.

Marek Kondrat na pogrzebie Janusza Majewskiego Niemiec/AKPA