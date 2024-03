Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła fanów zdjęciem z USG, które opublikowała na swoim Instagramie. Ukochana Karola w Dzień Kobiet postanowiła poruszyć bardzo ważny temat. Co przekazała swoim obserwatorom?

Laura ze "Ślubu" zaskoczyła zdjęciem z USG

Laura i Karol wzięli udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i choć zostali sparowani z innymi partnerami, to jednak los ostatecznie połączył ich ze sobą. We wrześniu ubiegłego roku para zaskoczyła wszystkich i oznajmiła, że jest już po ślubie. Na Instagramie zakochani chętnie dzielą się wspólnymi chwilami i trzeba przyznać, że wyglądają na naprawdę szczęśliwych, a fani wciąż ich dopytują, czy zamierzają w końcu powiększyć swoją rodzinę. Ostatnio Laura ze "Ślubu" poruszyła temat dziecka i zdradziła, że jest to w ich planach.

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram @karol.maciesz

Teraz, w Dzień Kobiet, Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poruszyła na swoim Instagramie bardzo ważny temat. Ukochana Karola postanowiła wybrać się na badania kontrolne i pokazała na swoim Instagramie zdjęcie z USG piersi. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tym samym chce zachęcić swoje obserwatorki do badań profilaktycznych i podkreśliła, żeby dbać o siebie i nie bagatelizować żadnych objawów.

Z okazji 8 marca u mnie kontrolne badanie (po 5 latach) i USG piersi. Dbajcie o siebie i nie bagatelizujemy nawet najmniejszych objawów — napisała Laura.

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram @lori.label.love

