Marek i Kornelia są przykładem na to, że w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" można znaleźć miłość. Od samego początku para przypadła sobie do gustu, a z czasem okazało się, że również świetnie się uzupełniają. Ostatnio zakochani poinformowali, że przygotowują się do ślubu kościelnego, a teraz Marek poinformował o zmianach.

Marek ze "Ślubu" nagle to ogłosił. Chodzi o ślub z Kornelią

Marek i Kornelia postanowili zaufać ekspertom i wzięli udział w 9. edycji "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Od samego początku między nimi pojawiła się iskierka, a widzowie nie mieli wątpliwości, że idealnie do siebie pasują. Jako jedyni wytrwali w małżeństwie, a zaledwie rok po ślubie cywilnym Marek i Kornelia ze "Ślubu" planują drugi ślub, tym razem kościelny. Zakochani nie zdecydowali się ujawnić terminu ich ceremonii, ale wiadomo, że ma się ona odbyć jeszcze w tym roku.

Ostatnio Kornelia ze "Ślubu" pochwaliła się metamorfozą, a fani nie szczędzili jej komplementów. Teraz przyszedł czas na Marka, który wrzucił zdjęcie na swojego Instagrama tuż po wyjściu od barbera. Uczestnik show postanowił przyciemnić sobie brodę i nie ukrywa, że jest zachwycony zmianą tuż przed ślubem.

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Mega zadowolony — napisał Marek dodając hashtagi #czasnaślub#przygotowaniadoślubu.

Ostatnio Kornelia ze "Ślubu" oznajmiła, że sprzedaje swoją suknię ślubną, którą miała w programie. Uczestniczka show planowała ją zatrzymać, ale ostatecznie zmieniła zdanie. Nic dziwnego, w końcu niedługo ponownie założy białą suknię, tym razem na swój ślub kościelny.

