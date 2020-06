Marek Kondrat pokazał pierwszy raz 2-letnią córkę Helenę. Zdjęcie zrobiła jego żona Antonina Turnau

Marek Kondrat nieco ponad dwa lata temu został ojcem. Z jego związku z Antoniną Turnau urodziła się dziewczynka, która dostała na imię Helena. Kondrat stara się chronić prywatność - swoją, jak i członków jego rodziny. Jednak tym razem postanowił zrobić wyjątek - pokazał w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widzimy aktora trzymającego za rękę jego córkę Helenkę. Trudno w to uwierzyć, ale Helenka naprawdę ma już trzy lata!

Niestety zdjęcie zostało wykonane z oddali i nie możemy na nim zobaczyć twarzy Helenki. Ważnym symbolem na fotografii okazała się tęczowa flaga nad głowami Kondrata i jego córki. To właśnie tym symbolem Kondrat postanowił okazać wsparcie dla środowisk LGBT.

Helenka urodziła się w marcu 2018 roku. Kiedy okazało się, że Antonina Turnau urodziła córeczkę, Marek Kondrat krótko odniósł się do tych doniesień:

Potwierdzamy, że zostaliśmy szczęśliwymi rodzicami, jednakże zaznaczamy, że nie udzielamy zgody na rozpowszechnianie informacji dotyczących ścisłej sfery naszego życia prywatnego; w szczególności te odnoszące się do miejsca narodzin naszego dziecka, sposobu jego wychowania, płci czy imienia są przez nas bezwzględnie chronione. Cenimy prywatność całej naszej rodziny - napisał Marek i Antonina w oświadczeniu.

O związku Marka Kondrata i Antoniny Turnau było w mediach niezwykle głośno, zwłaszcza ze względu na różnicę wieku. Dzieli ich 38 lat. W 2015 roku para wzięła ślub. Kondrat i Turnau przeprowadzili się do Francji po to, by cieszyć się tam większą anonimowością.