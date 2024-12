Hanna Turnau jest doskonale znana widzom serialu "M jak miłość", w którym wciela się w postać Sylwii Kosteckiej. Prywatnie aktorka, pochodząca z Zakopanego nie boi się poruszać trudnych i kontrowersyjnych tematów, a jej nagranie ze słynnym zakopiańskim misiem zostało wyświetlone w mediach społecznościowych ponad 5 milionów razy. Teraz aktorka znów poruszyła temat swojego rodzinnego miasta i zaskoczyła wpisem!

Hanna Turnau kolejny raz na językach

Hanna Turnau swoje życie zawodowe związała z aktorstwem, ale nie ukrywa, że uwielbia Polskie góry i często wraca do Zakopanego nie tylko w sezonie zimowym, kiedy korzysta z sezonu narciarskiego, ale lubi też spacerować po górskich szlakach i stolica polskich Tatr zajmuje w jej życiu ważne miejsce. Jakiś czas temu było głośno o spotkaniu aktorki z mężczyzną w przebraniu słynnego Misia z Krupówek, która zakończyła się małą aferą, a teraz Hanna Turnau znów odniosła się do Zakopanego i opublikowała screen z dziennika, w którym poinformowano o dość sporych opłatach za... oglądanie świątecznych dekoracji:

Hej @zakopane_official znowu się z nas śmieją! Proponuję zacząć pobierać opłaty za wstęp na Krupówki. Zwłaszcza od mieszkańców! napisała na Instagramie Hanna Turanu

Hanie Turnau najwyraźniej nie spodobał się ten pomysł, aby turyści płacili za oglądanie świątecznych dekoracji:

Za oglądanie świątecznych dekoracji w Zakopanem będzie trzeba zapłacić. Mieszkańcy oburzeni. Podziwianie świątecznych instalacji w parku miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Zakopanem w tym roku przestało być darmowe. Turyści za tę atrakcję muszą zapłacić nawet 49 zł. czytamy w rzeczpospolita.dziennik

Wygląda na to, że Hanna Turnau jest dość wyczulona na informacje dotyczące Zakopanego i nie obawia się nadać im większy rozgłos. Jedno jest pewne, aktorka przyczynia się do jeszcze większej popularności tego wyjątkowego miasta. Prywatnie aktorka jest żoną brata Grzegorza Turnaua, Michała. Para od czasu do czasu pojawiała się razem na instagramowym koncie aktorki i zawsze cenili sobie prywatność, ale od 31 października 2023 roku nie zobaczymy już ich wspólnych zdjęć. Jakiś czas temu było głośno o zdjęciach paparazzi, na których Hanna Turnau była sfotografowana razem ze swoim serialowym partnerem Jackiem Kopczyńskim, ale nie zdecydowali się skomentować tych zdjęć.

