Antonina Turnau o 38 lat starszym mężu, Marku Kondracie. Porównała go do ojca

Antonina Turnau chce urodzić dziecko! Okazuje się, że świeżo upieczona żona Marka Kondrata marzy o powiększeniu rodziny. Znajoma córki Grzegorza Turnaua w rozmowie z „Faktem” zdradziła, że 27-letnia Antonina chce w ten sposób umocnić swój związek z aktorem. Patrząc na to, jak jej mąż dogaduje się z synami Wojciechem i Mikołajem, Antonina jest pewna, że będzie wspaniałym ojcem dla ich dziecka . Tosia marzy, by urodzić Kondratowi dziecko . Uważa, że to mogłoby umilić ich życie, a także umocnić związek. Zupełnie nie zauważa różnicy wieku między nimi, jej zdaniem i tak mają przed sobą co najmniej 20 wspólnych, pięknych lat. Ciekawe tylko co o planach młodszej żony myśli 64-letni Marek Kondrat. Czy podziela marzenia Antoniny o powiększeniu rodziny? Przypominamy, że Antonina Turnau i Marek Kondrat pobrali się 19 września 2015. Para po prawie 4 latach związku podjęła decyzję o ślubie. Odbył się w Krakowie, a przyjęcie weselne zostało wyprawione w należącej do aktora restauracji BARaWino. Młoda para przed rozpoczęciem imprezy zaskoczyła swoimi stylizacjami. Marek Kondrat pojawił się w dresie a panna młoda w jeansach. Na przyjęciu bawili się m.in. Janina Ochojska i Grzegorz Turnau. Zobacz również: Kuba Wojewódzki wyśmiewa ślub Marka Kondrata: "Grzegorz Turnau śpiewał smutne piosenki" Marek Kondrat Marek Kondrat i Antonina Turnau Marek Kondrat i Antonina Turnau