Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jest teraz na ustach wszystkich. I podczas gdy była żona prowadzącego "Pytanie na śniadanie" nie pozostawia na nim i jego nowej partnerce suchej nitki, Marcin Hakiel stara się zachowywać bardzo powściągliwie. Teraz na instagramowym koncie tancerza pojawił się wymowny wpis.

Po ujawnieniu związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w sieci zawrzało. Niestety, wśród wielu gratulacji i ciepłych słów płynących od fanów i bliskich zakochanych, nie zabrakło także gorzkich komentarzy. Tu prym wiedzie była żona prowadzącego "Pytanie na śniadanie". Paulina Smaszcz uderza w byłego męża, publikując w mediach społecznościowych kąśliwe wpisy i piorąc publicznie rodzinne brudy. A jak na nowy związek byłej żony reaguje Marcin Hakiel?

Okazuje się, że tancerz również postanowił wbić szpilę byłej ukochanej. Najpierw Marcin Hakiel pochwalił się romantycznym kadrem z nową partnerką. Teraz na InstaStories artysty pojawiło się kolejne wymowne zdjęcie, a Marcin Hakiel pisze wprost:

- W życiu nie chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko o to, co postanowimy z tym zrobić. #wdzięcznyzakażdydzień - czytamy na InstaStories Marcina Hakiela.