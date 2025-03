Marcin Hakiel przez długi czas unikał bezpośrednich odniesień do Macieja Kurzajewskiego. Mimo medialnych spekulacji i licznych pytań, tancerz konsekwentnie nie zabierał głosu na temat prezentera. Wszystko zmieniło się jednak w ostatnich dniach. W końcu nadszedł moment, w którym Hakiel postanowił przerwać milczenie.

Marcin Hakiel, znany tancerz i były mąż Katarzyny Cichopek, udzielił ostatnio wywiadu, w którym padły zaskakujące słowa na temat partnerki Macieja Kurzajewskiego. Choć w przeszłości Hakiel wielokrotnie wypowiadał się na temat swojego życia osobistego, tym razem skupił się na zupełnie innej osobie. Tancerz nie ukrywał swojego zachwytu nad Lenką Kliment, która w tegorocznej edycji będzie partnerować Maciejowi Kurzajewskiemu. Okazuje się, że Marcin Hakiel uważa Lenkę za świetną tancerkę i prywatnie bardzo się lubią. Na pytanie czy będzie kibicował dziennikarzowi, Marcin odpowiedział wymijająco:

Ma super partnerkę, ma Lenkę Lenka wróciła do programu, to też jest - nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to też jest moje 'rozdanie' tancerzy. Ja z nimi konkurowałem na parkietach, tych profesjonalnych. Lenka jest mega tancerką, super tutaj trafił. No i co, ja za wszystkich trzymam kciuki, ten program jest naprawdę dużym wyzwaniem

- powiedział wymijająco Marcin w rozmowie z ShowNewsem.