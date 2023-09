Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela po 17 latach związku odbiło się w mediach szerokim echem. I choć początkowo byli partnerzy starali się unikać rozgłosu, teraz coraz śmielej dzielą się ze światem swoim życiem. Jak się okazuje, by nieco uciec od codzienności, tancerz postanowił wybrać na pierwsze egzotyczne wakacje po rozstaniu. Zobaczcie te gorące kadry! Marcin Hakiel na pierwszych wakacjach bez Katarzyny Cichopek Zakończenie małżeństwa z Katarzyną Cichopek oraz głośny wywiad z Aleksandrą Kwaśniewską sprawił, że Marcin Hakiel szybko został okrzyknięty jednym z najgorętszych singli polskiego show-biznesu. Jak sam przyznaje, kobiety chętnie obdarzają go atencją, a niektórzy nawet pytają, czy Marcin Hakiel planuje trzecie dziecko . Ten jednak podobne rozważania komentuje śmiechem, zaznaczając, że taki scenariusz jest niewykluczony. Póki co tancerz skupia się na sobie, rozwijaniu kariery oraz opiece nad dziećmi. Teraz postanowił jednak dać sobie chwilę oddechu i wybrać się na pierwsze egzotyczne wakacje po rozstaniu z żoną. - Wolność umysłu - podpisał jedno ze swoich zdjęć z urlopu Marcin Hakiel. Zobacz także: Joanna Opozda dodała zdjęcie w genialnej stylizacji. Marcin Hakiel zareagował - Udanego resetu🍹 w tych pięknych okolicznościach przyrody 🙂 - Ciacho🔥 - Fantastycznie Panie Marcinie 😊🤩 - zachwycają się internauci. Jednak to zdjęcie prosto z basenu sprawiło, że w sieci zawrzało. Fani zachwycili się nie tylko luksusowym hotelem, jaki wybrał tancerz, ale też imponującą muskulaturą sportowca. - Super Marcin! - Piękne zdjęcie 😍 - komentują fani. Wyświetl ten post na Instagramie ...