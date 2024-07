Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od kilku dni nie przestaje być komentowany w sieci. Szczęśliwa w nowym związku aktorka postanowiła odnieść się do rewelacji, które pojawiają się na jej temat w sieci i opublikowała wymowny wpis. Fani są podzieleni po tym, jak przeczytali jej opinię.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski długo utrzymywali swój związek w tajemnicy. Chociaż w ostatnim czasie pojawiało się sporo spekulacji, para konsekwentnie milczała. Ujawnili się dopiero w 40. urodziny aktorki. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udzieli pierwszego wspólnego wywiadu dla "Pytania na śniadanie", gdzie nie szczędzili sobie czułości.

Od momentu ujawnienia związku, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są tematem numer jeden. Uszczypliwości nie szczędziła im Paulina Smaszcz, była żona dziennikarza, która wystosowała w ich stronę naprawdę mocne słowa. Katarzyna Cichopek skomentowała to, co się wokół niej dzieje wymownym wpisem:

No, nie mogę uwierzyć w to co czytam…

Przy okazji publikując zdjęcie w Morzu Martwym.

Katarzyna Cichopek mogła liczyć na słowa wsparcia od swoich fanek i znajomych, którzy przypominali jej, że najważniejsze jest to, by była szczęśliwa:

- Kochana wyłącz tel, odpoczywaj i ciesz się swoim szczęściem ❤️ - napisała Agnieszka Mrozowska

- W d..e to miej. Nikt za Ciebie życia nie przeżyje

- Ja też, Pani Kasiu ???? o ile mamy to samo na myśli

- Nie przejmować się i idź głową podniesiona do góry ❤️Nic złego nie robicie ❤️A to że milość Was połączyła to tylko Wasza sprawa i nikomu do tego ????Grunt że Wy jesteście szczęśliwi????kibicuje Wam bardzo ❤️Życzę Wam jeszcze raz spokoju i miłosci❤️

- Dużo spokoju życzę????, ludzie to nie mają czym się emocjonować ????