Marcin Hakiel razem z Dominiką po raz kolejny zdecydowali się udzielić wywiadu i okazuje się, że partnerka tancerza znów wywołała spore kontrowersje swoją wypowiedzią. Ostatnio wyraziła swoje obawy dotyczące chrztu synka, a teraz odniosła się do Katarzyny Cichopek. Partnerka Marcina Hakiela nie gryzła się w język!

Partnerka Marcina Hakiela o bolesnych porównaniach do Katarzyny Cichopek

W programie "Ja wysiadam" Dominika Serowska postanowiła otwarcie powiedzieć, co myśli o porównaniach do Katarzyny Cichopek. Partnerka Marcina Hakiela przyznała, że zestawienia z byłą żoną swojego ukochanego są dla niej wyjątkowo bolesne i trudne do zniesienia. Serowska nie ukrywała, że nie jest jej łatwo radzić sobie z takimi komentarzami, zwłaszcza że temat wciąż wraca w mediach i przestrzeni publicznej.

Oczywiście, że bolało. Nie jest to przyjemne, żeby w ogóle rozgrzebywać jakieś takie poprzednie relacje. Marcin ma to szczęście, że mój partner, z którym ja byłam wcześniej, nie jest osobą publiczną, więc on nigdy nie będzie o niego pytany. A ja pewnie do końca świata będę o to pytana. powiedziała wprost Dominika Serowska w 'Ja wysiadam'

Partnerka Marcina Hakiela o Katarzynie Cichopek

Dominika Serowska podczas rozmowy zdecydowała się na mocne słowa pod adresem Katarzyny Cichopek. Wyraziła jasno, że aktorka nie jest dla niej osobą inspirującą. Taka deklaracja wywołała spore poruszenie, zwłaszcza wśród fanów obu pań. Serowska podkreśliła, że ceni własne wartości i drogę, którą podąża, a porównania do byłej partnerki Marcina Hakiela są dla niej nie tylko krzywdzące, ale też całkowicie niepotrzebne.

Tym bardziej, że osoba, do której mam być porównywana, nie jest dla mnie kimś inspirującym. Żeby to jeszcze był ktoś, kto łechce moje ego, to może by mnie to cieszyło... (...) Ale jest, jak jest, mam nadzieję, że kiedyś to po prostu kompletnie ucichnie. dodała obecna partnerka Marcina Hakiela

Internauci oceniają wypowiedź partnerki Marcina Hakiela

Internauci, którzy obserwują temat rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela początkowo mocno kibicowali tancerzowi, aby odnalazł szczęście po trudnym rozstaniu. Teraz jednak nie ukrywają, że są zniesmaczeni wypowiedziami jego obecnej tancerki, szczególnie kiedy porusza temat Katarzyny Cichopek. Wiele osób pisze wprost, że nie powinna publicznie mówić o matce dzieci swojego partnera.

Pani Dominika ma bardzo duże parcie na szkło. Oby Pan Marcin nie żałował tej relacji.

Nie będzie Marcin miał łatwo i czy w ogóle ten związek przetrwa? Przy dominacji Dominiki ciężko!

Bez przesady, mówisz o matce dzieci swojego partnera. Kasia nigdy się tak nie wypowiada, a pewnie też by mogła, ale z szacunku do swoich pociech i do wspólnych lat tego nie robi. Nie jestem fanką ani Kasi, ani Marcina i nie neguję, że popełniła błąd, ale na Boga. Jak można się publicznie tak wypowiadać o matce swoich pasierbów, której najpewniej nawet nie zna

Partnerka Marcina nie umie okazywać sympatii swojemu partnerowi. Powinna nad tym popracować.

