Takich deklaracji nie spodziewał się chyba nikt. W dniu swoich 40. urodzin, 7 października, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są parą. Choć o ich zażyłości w kuluarach huczało od dawna, para przez wiele miesięcy utrzymywała, że łączy ich jedynie przyjaźń. Teraz zakochani już nie zamierzają ukrywać swoich uczuć i wprost piszą o miłości. W sieci pojawiły się ich romantyczne kadry!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzają swój związek

Po głośnym rozstaniu i medialnym rozwodzie z Marcinem Hakielem, w sieci aż huczało od domysłów, dlaczego wieloletni partnerzy zdecydowali się na rozłąkę. Pikanterii dodawały tajemnicze słowa tancerza w wywiadzie z Aleksandrą Kwaśniewską, w którym przyznał:

- Moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, no a pewnego dnia się okazało, że ta wolność ma imię - wyznał Marcin Hakiel w "Mieście Kobiet".

To właśnie te słowa sprawiły, że w sieci pojawiły się domniemania o związku Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Sprawy nie ułatwiła także afera podsłuchowa z ich udziałem. I gdy prowadzącym "Pytanie na śniadanie" na dobre udało się wyciszyć sprawę, to w dniu 40. urodzin Katarzyny Cichopek stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili, że są w związku. Para wspólnie udała się w podróż do Izraela, gdzie świętowała okrągły jubileusz aktorki.

- Cieszę się, że ten dzień mogę dzielić z Tobą! ❤ - napisał na Instagramie Maciej Kurzajewski, publikując romantyczne zdjęcie w towarzystwie Katarzyny Cichopek.

Także Katarzyna Cichopek po publikacji zdjęć, na których całuje Ziemię Świętą, dziękując Bogu za to, co otrzymała od losu, zamieściła w sieci tę samą, roześmianą fotografię u boku nowego ukochanego. Pod romantycznymi kadrami zakochanych w mgnieniu oka pojawiła się masa gratulacji.

- Cudowności ????❤️❤️❤️❤️ - komentuje post Macieja Kurzajewskiego, Joanna Koroniwska. - ❤️???? - wtóruje Olek Sikora, dodając miłosne emotikony. - Zasługujesz na szczęście !!! ???? dodaje Anna Mucha.

Niestety, nie wszyscy podchodzą do związku tej dwójki z równie wielkim optymizmem. Paulina Smaszcz uderzyła w Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, piorąc publicznie rodzinne brudy. Dziennikarka naskoczyła na byłego męża ostrzegając prowadzącą "Pytanie na śniadanie" przed jej nowym ukochanym.

- Uważaj tylko proszę, bo KŁAMCY, tak szybko się nie zmieniają - grzmi Paulina Smaszcz pod urodzinowym postem Katarzyny Cichopek i ostrzegając ją przed Maciejem Kurzajewskim.

Jak dotąd ani Katarzyna Cichopek, ani Maciej Kurzajewski nie odnieśli się do kąśliwych słów byłej żony dziennikarza. Para z uśmiechem na ustach świętuje 40. urodziny Katarzyny Cichopek, racząc się swoim towarzystwem i urokami Izraela.