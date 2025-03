Marcin Hakiel potwierdził słowa swojej obecnej partnerki i wyjawił, że w relacji z Dominiką czuje się sobą i nie musi nikogo grać. Tym samym wbił szpilę Katarzynie Cichopek!

Marcin Hakiel po związku z Katarzyną Cichopek szybko znalazł nową miłość. W 2023 roku rozpoczął oficjalnie pokazywać się z Dominiką Serowską, a w lutym 2024 roku tancerz ogłosił zaręczyny. Chwilę później urodził się Romeo, czyli pierwsze wspólne dziecko pary. Marcin Hakiel niejednokrotnie wspominał, że przy Dominice może być sobą i nie udaje nikogo innego. W jednym z wywiadów Dominika przyznała, że jej zdaniem dopiero teraz Marcin odkrywa siebie i tym samym wbiła szpilę byłej małżonce Marcina.

W rozmowie z nami Marcin Hakiel potwierdził te słowa:

(...) Nie chcę się odwoływać do poprzedniego związku. Na pewno w tym czuję się swobodnie i dobrze i nie muszę nikogo udawać. Jestem sobą i jest mi z tym dobrze, a jeśli to widać na zewnątrz to się cieszę

- wyjawił Hakiel.