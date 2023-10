Marcin Hakiel zatrudnił prywatnych detektywów. Chodzi o Katarzynę Cichopek

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek tworzyli niegdyś piękną parę. Wychowywali razem dzieci, a ich małżeństwo wydawało się być idealne. Niestety bajka się skończyła i związek się rozpadł. Zarówno Cichopek jak i Hakiel zapoznali nowe miłości.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek wzięli ślub w 2008 roku. W związku byli ponad 17 lat. W 2022 roku wzięli rozwód. Aktualnie Katarzyna i jej nowy narzeczony Maciej Orłoś, z okazji urodzin aktorki wybrali się na wspólne podróżowanie. Tym razem spędzili miłe chwile w Szkocji, czym pochwalili się na licznych fotografiach.

W tym czasie nie próżnował również były mąż Cichopek. Hakiel udzielił wywiadu Żurnaliście, gdzie wyjawił parę sekretów z małżeństwa z aktorką. Podczas rozmowy, Żurnalista zapytał o dzieciństwo mężczyzny, jakie miał relacje z rodziną. Wyznał, że miał dobry kontakt z rodzicami.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek przeżywa trudne chwile. Chodzi o jej syna: "To nawet nie jest żart"

Hakiel opowiedział również, jak wyglądały jego początki z tańcem. Żurnalista zapytał, skąd u mężczyzny wziął się taniec.

Mój kumpel z ławki w podstawówce Krzysiek i ja mieliśmy po 7 lat. On poszedł, a ja w sumie nie wiem, czemu poszedłem z nim. Masz 7 lat i robiło się to, co przez przypadek ktoś inny robił. Poszedłem do tej "Imki", bo to w ogóle była "Imka" jeszcze, nie jakiś klub taneczny, tylko jakieś tam zajęcia taneczne. No i tak zostałem. Na początku mi nie szło. Pierwsze dwa lata, to ja jakieś tam ostatnie miejsca, turnieje - rozpoczął Hakiel.